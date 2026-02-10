金像奖2026丨卫诗雅宣布「最佳男主角」提名名单落泪 背后原因曝光：不停同自己讲要专业啲

《第44届香港电影金像奖》将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院隆重举行。主办方于今日（10日）举行了盛大的记者会，正式公布了本届共18个奖项的完整提名名单。为隆重其事，大会特别邀请《第43届香港电影金像奖》「最佳女主角」卫诗雅（Michelle），以及男团MIRROR成员吕爵安（Edan）担任揭晓嘉宾。两位嘉宾在万众期待下，逐一揭晓了包括最佳电影、最佳导演、最佳男女主角在内的各项提名，为今届金像奖揭开序幕。

卫诗雅公布陈家乐入围影帝感动落泪

当卫诗雅公布「最后男主角」提名人时，读出好友陈家乐凭电影《像我这样的爱情》入围角逐奖项，即时感动落泪。她表示入围名单上的演员也是朋友，尤其见到陈家乐名字难以控制情绪，不停跟自己说要「专业啲」，亦很戥对方开心。对于凭电影《再见UFO》入围角逐「最佳女配角」奖项，卫诗雅笑言很开心，更认为是得到业内人士的鼓励。谈到可有信心得奖，她笑说：「我仲未消化到件事，我返去消化下先。」她又指已经传讯息给好友陈家乐，并留言表示：「真系好开心，陈家乐！」

Edan靠卫诗雅通水问泰文读音

Edan坦言担任特别嘉宾公布提名名单，感到好开心又荣幸，由于现场直播，加上名单上有不同国家语言的名字，所以也很紧张。他笑说：「大会有安排写上拼音，比较难嘅中文字都有，其中有泰文名字，温习时有拼音，但正式时无咗！所以刚才自由发挥咗！」Edan又指，卫诗雅特意问及泰国朋友有关名单上的泰文名字的正确读法。卫诗雅说：「泰国朋友录音send啲名嘅读法，我都分享畀Edan。」

张继聪获提名「最佳男主角」

应届金像奖「最佳男主角」入围名单，分别有古天乐《私家侦探》、张继聪《金童》、梁家辉《捕风追影》、古天乐《寻秦记》、陈家乐《像我这样的爱情》。对于有份角逐「最佳男主角」的张继聪，坦言该片有不同奖项提名，虽自己获然曾提名此奖项，但今次觉得别具意义。他说：「最触动系好似走马灯，谂起好多回忆有好多人帮我，谢票时好多观众话畀到好多力量佢哋！入围都当庆功。」谈到对手强劲，张继聪表示跟陈家乐同样是新人，大家也很拼搏，亦戥对方好开心，又指曾经跟梁家辉合作拍港台剧，对方扮演其爸爸，今次能够一齐获提名感到荣幸。他说：「古仔就天命最高，今次「起双飞」！佢系我好尊重嘅演员。」张继聪坦言有不少演艺学院师弟传讯息给他，指其中一个梦想好想见证他能够获得「最佳男主角」，从而可鼓励到他们。他说：「有好多人睇我行嘅路，好鼓励到佢哋！如果真系拎到奖，我谂有少少励志效果。呢个系好想要，不过会平常心，如果唔系我都无嘢，但坦白讲，系想嘅！」

