汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶

现年78岁的「阿姐」汪明荃，作为TVB的镇台之宝，在萤幕前总是气场强大、光芒四射。然而，私底下的阿姐却是一位极其温柔细心、重情重义的巨星。临近农历新年，汪明荃对传统节日极为重视，今日她更新社交媒体，分享自己出门办年货的最新动态，其亲民的打扮和自信的状态，旋即引起网民热烈讨论。

汪明荃全素颜办年货

从汪明荃分享的相片中可见，她身处停车场，为办年货做足准备。令人惊讶的是，贵为巨星的她，不仅没有戴上口罩，更以全素颜示人，脸上脂粉不施，没有丝毫化妆痕迹，尽显对自己外貌的极致信心。在打扮方面，阿姐亦毫无架子，没有选择华丽的服饰，反而穿上一件舒适的橙色针织上衣，搭配条纹阔脚裤，一身悠闲的「街坊装」显得格外亲切。

汪明荃拉车仔外出超贴地

最让网民感到「贴地」的，莫过于阿姐手上拉著一架准备用来装载战利品的购物车仔，完全融入平民百姓办年货的日常，巨星光环瞬间化为浓浓的邻家感。照片一出，网民纷纷涌入留言区，大赞阿姐的真实与自信。有网民感叹：「贴地得如住喺隔篱屋嘅罗师奶」，指其亲民程度满分。大量留言都表示欣赏阿姐的自信美，称「通常有自信的人，几十岁，那怕素颜都系靓」、「看尽浮华的人，不需要取悦任何人，挺好的」。更有年轻网民羡慕地说：「35岁的我皮肤都无阿姐咁靓！」、「如果自己到了77岁仍是这状态，真的开心都不得了」，可见阿姐的冻龄美貌和由内而外散发的从容气质，深深折服了不同年龄层的粉丝。

汪明荃以最真实自信一面示人

事实上，阿姐的亲民作风早已有迹可寻，早前她亲自送赠萝卜糕给相识多年的铜锣湾年老女小贩，温暖举动感动全城。这次她再次以最真实、最自信的一面示人，证明了真正的巨星，其魅力从不需靠华丽包装，而是源于那份看尽繁华后，依然能回归平淡、活得自在的底气。

