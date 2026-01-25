中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样

由车婉婉主持，肥妈（Maria Cordero）、海儿、周国丰、张佳添及谷娅溦担任评审的TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》，于今晚（25日）播出第九集。本集迎来紧张刺激的PK对决环节，TVB艺员赛区选手——「猫女郎」再次登场，献唱天王刘德华的经典金曲《练习》，其神秘身份及稳定表现引发全场关注。

「猫女郎」获赞有潜质

「猫女郎」以一身型格打扮配上抢眼的猫女面具示人，她深情演绎刘德华的名曲《练习》，歌声稳定，情感投入。评审张佳添在点评时大赞她有做歌手潜质，认为她的音乐感、节奏感及感情拿捏都相当不错，但同时建议她可多加运用腹式呼吸，以更流畅的气息去推动共鸣感和长音，令歌声更完美。另一位评审海儿亦补充，很多女艺人因工作需要经常缩紧腹部，导致肌肉惯性内收，影响歌唱时的放松，并提醒她要学懂如何放松身体。

郑康淇脱胎换骨获赞

演唱完毕后，「猫女郎」在众多选手中，挑选了2号的郑康淇进行PK。郑康淇在上一回合被评审肥妈提点要「磨利把剪刀」，今次登场可谓脱胎换骨，进步神速，表现令人眼前一亮。主持人车婉婉及评审肥妈均惊讶地表示他好像换了个人，肥妈对此感到十分欣慰，并借此鼓励所有参赛者：「真的想告诉大家，第一是信心，第二是练习，真的会进步！」

「猫女郎」一灯险胜

两位选手的精彩表现让评审陷入两难。评审周国丰分析，这是一场「感情与技巧的对决」，他认为「猫女郎」在感情发挥上较佳，而郑康淇则在歌唱技巧的稳定性上更胜一筹。经过一番挣扎后，最终五位评审投票结果为3比2，「猫女郎」以一盏灯的微弱优势险胜，而表现大有进步的郑康淇则遗憾落败。

刘佩玥激情献唱面目狰狞状甚恐怖？

网民热议「猫女郎」身份似刘佩玥

「猫女郎」的神秘感成功引起网民热烈讨论。其实早于她上次登场演唱《我本人》时，其独特的声线和台风已让不少网民化身「侦探」，纷纷留言竞猜其真实身份。综合网上留言，大部分线索都指向刘佩玥（Moon）。不少网民认为「猫女郎」无论是说话的语气、笑声，甚至是唱歌时的手势，都与刘佩玥极为相似。有留言指：「应该系阿moon！讲嘢同笑声都似！」亦有网民表示：「笑𠮶吓已经似系刘佩玥」。加上近期刘佩玥频频在内地登台表演，其唱功备受关注，令她是「猫女郎」的说法更添几分可信性。

