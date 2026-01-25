李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题

李龙基与未婚妻王青霞（Chris）早前正式分手，女方被揭发早已在内地结婚生子，成为全城热话。李龙基近日再度接受传媒访问，细谈王青霞出狱后态度变得冷淡，更大爆王青霞早前向他透露，已跟老公协议离婚。他表示，王青霞曾向他分享，婚后诞下一子不久便独自赴美，之后与老公几乎没有见面、早已没有感情，而儿子出生后交由她父母照顾。至于为何夫妻关系看似疏离，王青霞透露双方曾发生一件大事，但拒细说详情。李龙基强调，他与王青霞爱得高调，女方老公不可能不知情，更认为王青霞老公好奇怪：「照我估计，呢个先生可能都大问题。」

李龙基指王青霞出狱后不辞而别

李龙基表示，王青霞出狱后，他早已在珠海租好单位，准备与未婚妻双宿双栖。岂料，一、两个月后，当他赴美加登台期间，王青霞竟独自回佛山老家与父母同住，从此一去不返。李龙基慨叹，王青霞回老家后，沟通越来越少，对方传讯息的态度明显变得冷淡。李龙基忆述，过去因年龄差距，他曾多次质疑对方是否真心爱他，但王青霞深情回应，让他深信不疑。如今重提此事，李龙基依然感触落泪，他认为可能是女方回家后，受到父母及亲友的压力，加上分隔两地，感情才逐渐转淡。但李龙基亦看得开，认为对方年纪尚轻，离开自己去寻找更好的人，也许是件好事。

相关阅读：75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗

李龙基惊爆王青霞与老公搞离婚

分手导火线是王青霞被爆去年冬至与内地丈夫及家人温馨聚餐的影片流出。李龙基表示，当时看到画面后晴天霹雳，立即向对方问个究竟，王青霞解释因其丈夫对她父亲的工厂有功，才需在重要日子一同吃饭。尽管如此，有图有真相，李龙基只好忍痛分手。他透露，王青霞其实在冬至事件爆发前、即出狱后不久，已在2025年草拟了离婚协议书。他指女方曾表示离婚是为大家好，如今两人虽仍有联络，但仅限于简单问候，关系已大不如前。被问到王青霞是否真的会离婚、会否复合等，李龙基表示：「到时先算。」更强调仍然好爱王青霞。

相关阅读：李龙基晒离婚证明书澄清「未离婚」指控 痛斥遭YouTuber伪造文书考虑采法律行动｜独家