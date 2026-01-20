Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天乐影坛大亨有弱点？被问「睇唔睇咸片」真实反应意想不到  秒变怕丑仔画面曝光

影视圈
更新时间：21:00 2026-01-20 HKT
发布时间：21:00 2026-01-20 HKT

影坛大亨古天乐（古仔）近日为宣传电影《寻秦记》四出奔波，日前他更破天荒惊喜现身人气YouTube频道JFFT的直播节目，与游学修及JFFT四位成员打成一片。镜头前的古天乐状态极佳，全程谈笑风生，与一众年轻人零代沟，更主动发起挑战，岂料被问到「睇唔睇咸片」后，竟激发出他绝无仅有的「怕丑男孩」反应，引发全网热议！

古天乐极玩得

直播期间，贵为影坛大亨的古天乐表现得非常玩得，与在场年轻人气氛融洽，毫无架子。更主动发起「五秒问问题」挑战，当JFFT成员们的提问还停留在「近排睇开咩戏？」、「日本动画睇唔睇？」等安全牌时，渴望刺激的古仔显然不太满意，鼓励大家放胆提问。

相关阅读：解构古天乐长红之谜 《东周刊》独家爆高人布强力风水阵 出动热水壶、金钟催谷事业

古天乐遭突击问「睇唔睇咸片」

在古天乐的催化及现场酒精的氛围下，JFFT成员终于抛开束缚，把握机会问出震撼一击：「咸片睇唔睇㗎？」此话一出，全场瞬间起哄，连身经百战的古天乐也反应不及！他先是惊讶得O嘴大叫一声：「哗！」，随即招架不住，整个人尴尬得弯腰低头大笑，更一度害羞得直接用手掩面，完全无法直视镜头，流露出与平时沉稳形象极大反差的搞笑反应。

古天乐答案出人意表

面对如此露骨的问题，古天乐一边狂笑，一边连忙挥手「嗌停」，大喊：「好啦！过咗啦！」，试图躲避追问。这系列如男孩般的怕丑反应，在他身上可谓绝无仅有，引来网民疯狂讨论，大赞他玩得起、够贴地。虽然主持人最后不死心再追问一次，古仔依然笑而不答，但其罕见的真情流露，已成为当晚直播的最大亮点。

相关阅读：电影评论学会大奖2025丨完整得奖名单 古天乐廖子妤膺影帝影后 《私家侦探》连夺两大奖成赢家

江华亲解缺席寻秦记电影版之谜？

