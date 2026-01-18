「火云邪神」梁小龙离世享年75岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家

著名功夫影星、曾在周星驰电影《功夫》中饰演「火云邪神」而深入民心的梁小龙，于1月14日不幸逝世，享年77岁。此消息已获友人向《星岛头条》独家证实，目前其家人正低调处理后事，暂定于1月26日在深圳龙岗举行出殡仪式。田启文（田鸡）以电话回复《星岛头条》时承认自己也是刚收到有关消息，但就表示刚回港未曾接触过梁小龙的家人，知道对方家人说过要低调处理，故此认为所有事由对方家人讲会合适些。田启文表示：「之前合作过后也有与梁小龙见过面，知道梁小龙一直身体状况很好。」至于稍后会否到深圳出席梁小龙的丧礼？田启文表示，还未知道，需要看届时自己的时间安排。

梁小龙告别信曝光

梁小龙离世消息曝光后，其抖音帐号发布了他的告别信，文中写道：「我到很远很远的地方拍电影去了。请原谅我不辞而别，就当我到很远的地方拍电影去了，本想保密的，所以关门弟子像往常一样发视频，我喜欢有点神秘感，你们替我好好活著。爱一直在，记得我爱你们。」下款写上梁小龙的名字及纪录了离世日期为1月14日。

梁小龙武打经典作多

梁小龙为香港著名武打演员，梁小龙入行初期担任替身演员。他出道数十年，早年以电视剧《大侠霍元甲》及《陈真》中饰演的「陈真」一角红遍大江南北，其硬桥硬马的真功夫形象深入民心。早年他一度转行从商，直至2004年复出，凭借在电影《功夫》中饰演「火云邪神」一角，再度掀起热潮，至今仍为影迷津津乐道。

梁小龙离世前一天与友人聚会

令人格外惋惜的是，就在梁小龙逝世前一天（1月13日），仍有人分享与梁小龙聚会的合照。照片中，梁小龙与友人在深圳罗湖共享羊肉火锅，精神看来不错，并赠送其亲笔签名的「真功夫」字画予友人。当时他身穿黑色外套，面露笑容，并对镜头竖起拇指，丝毫不见异样。没想到事隔仅一日，竟传来天人永隔的噩耗，让许多亲友及影迷都感到震惊与不舍。

