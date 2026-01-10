Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

向太为一男人嚎哭：比亲哥还亲 与老婆「分居」独自死于家中 曾完成国家级壮举

影视圈
更新时间：17:00 2026-01-10 HKT
发布时间：17:00 2026-01-10 HKT

向太陈岚一向以女强人形象示人，对丈夫向华强的深情更是众所周知。然而，近日她在一段访谈影片中罕见地展露脆弱一面，自爆曾为了向华强以外的男人嚎啕大哭，对方除了是她的前男友，更是她的挚友，两人情同兄妹，他的骤然离世成为向太心中永远的痛。

向太为前男友离世大哭

在影片中，向太谈及对生离死别的感触，坦言随著年纪增长，感触越发深刻。她回忆道：「我最嚎啕大哭的是我的前任。」她表示二人有著数十年深厚情谊的男性挚友，跟对方一直保持友好关系。向太心痛地忆述，这位好友在她生日当天凌晨，因心肌梗塞独自在家中离世，当时他因与妻子吵架而独居，直到第二天妻子返家才被发现。自此，向太的生日也成了挚友的忌日，她说：「你说会不会嚎啕大哭？」

向太前男友背景猛料

这位挚友在向太心中的地位无可取代。她形容：「我觉得他比我的亲哥哥，更像一个会照顾我的哥哥。」这位朋友不仅是她人生的良师，更是她进入古董、字画及珠宝收藏领域的「入门导师」，尤其在翡翠知识方面，都是由他倾囊相授。向太更透露，之前从外国人手上收回十二生肖兽首铜像的壮举，也是由这位朋友完成，足见其非凡的背景与品味。

两人的情谊横跨数十年，即使向太嫁到香港后，对方仍十几年如一日地关心她。每当向太或她的朋友如李连杰等到访台湾，这位挚友必定无微不至地热情款待，甚至会为爱吃卤味的李连杰准备满满一冰箱的美食。

向太选择过好每一天

挚友的离世，让向太深刻体会到人生无常。她表示，因为生命太过短暂，更要珍惜当下，活得精彩、充实、开心快乐。她的微信座右铭正是：「开心也是一天，不开心也是一天，为甚么不选择过好每一天，都是开心的呢？」不少网民都表示，向太在强悍外表下，原来是位重情重义的人。

