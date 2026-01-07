Bob林盛斌整烂奖座博出位？邓兆尊：世界仔 吴家乐爆金牌媒人内幕 被「撮合」女星呻唔熟

吴家乐与邓兆尊日前在网上直播节目《娱乐好好玩》中，大谈早前《万千星辉颁奖典礼2025》的热话。吴家乐与邓兆尊谈及当晚夺得「最佳男主持」的林盛斌（Bob），除了质疑对方在台上意外打破奖座是否一场骚，吴家乐更爆料指有被「撮合」的女星私下透露，跟这位自诩「金牌媒人」的林盛斌其实并不相熟。

Bob林盛斌被质疑打破奖座非意外

《万千星辉颁奖典礼2025》举行当晚，林盛斌因过于激动，在台上将奖座打破，成为全晚焦点。对此，邓兆尊与吴家乐在直播中提出质疑，邓兆尊直指林盛斌是机会主义者、世界仔，吴家乐表示：「佢真系好叻，唔食呢行饭真系嘥晒！即系我睇佢个动作呢，佢捞咗咁多年，究竟佢个力水，放𠮶个奖，系有冇意识呢？嗱，我唔敢讲啊，但我净系觉得……」吴家乐举起手指公赞林盛斌。他认为，无论林盛斌之前的感言有多精彩，都不及打破奖座的举动来得震撼。他指出，这个「意外」令当晚所有其他奖项都变得黯然失色，所有焦点都集中在林盛斌身上：「赢晒啦，阿Bob你叻仔。」

吴家乐踢爆「金牌媒人」真相？

除了打破奖座事件，吴家乐亦对Bob「金牌媒人」的称号提出疑问。他爆料指，曾有圈中女星向他透露，表示自己与Bob根本不熟，却被塑造成由Bob撮合姻缘。吴家乐表示：「其实有几多个系佢撮合？」更引述该女星的说话：「其实我同佢唔熟㗎，只不过大家有common friend，无端端传媒传吓传吓，讲到佢撮合咗我同我老公。」为保护对方，吴家乐坚决不透露该女星的身份，只表示对方婚姻生活美满，育有两名子女。他又补充，就连Bob主持的配对节目中，亦有传闻指其中一对成功配对的情侣，在参赛前早已是恋人关系。尽管言词间充满质疑，吴家乐在直播中亦称赞Bob聪明，认为他现时的成功是自己努力得来的：「所以阿Bob呢吓系叻仔嘅，真系抵佢揾咁多钱。」

