炎明熹风光加盟Sony Music进军大中华 过档感受自由：之前被保护 TVB未派员采访Gigi咁回应

炎明熹离巢TVB后宣布自组工作室发展，今日（7日）Sony Music开记者会正式公布炎明熹以工作室身份加盟Sony Music大中华区，在香港、内地及台湾发展，成为萧敬腾师妹。炎明熹加盟Sony Music的记者会，由森美主持，炎明熹当年参加《声梦传奇》夺得冠军出道，而当年节目的主持人就是森美，可谓见证炎明熹出道及成长。记者会上亦播放了炎明熹新歌《风旅》的MV，炎明熹即场献唱，同时率先唱了一首最新英文歌的Demo版。而炎明熹前东家TVB，今日亦没派员采访炎明熹加盟SONY MUSIC的记者会。

炎明熹称没远大目标

炎明熹受访时被问到唱片公司有否特别要求她不准拍拖、结婚生仔，她笑言对缘份顺其自然不抗拒，公司无特别要求，至于签公司是否工作室有困难，她坦言有少少担心，虽然开工作室后顺利及多了工作，但始终欠经验，有时需要不同渠道，签大公司就解决到问题。谈到加盟Sony Music大中华区的规模更大，炎明熹指自己其实并无远大目标，但希望做多些不同的事，期待与公司磨合，之前完成音乐剧和音乐会才做新歌《风旅》，在一个半星期短时间内录音和拍MV。

炎明熹前途未够明朗？

炎明熹谈到这次跟欣赏的音乐人合作做新歌，曲风已有画面，感受非常强，问到新歌歌词中「哪时 哪方 一切未明」是否离巢后心声，签唱片公司后是否明朗？她细想片刻后坦言未够明朗，只用一个半星期做起新歌，但相信好快一切明朗，需要与公司有更多磨合。

对于用工作室身分签约是否想有更多自主权，炎明熹坦言想有自由，「之前被大家好好保护，虽然也是好事，但自己做事个性好奇怪，可以完全无想法，又可以突然好有想法，时常麻烦到同事。」

炎明熹回应TVB未派员采访

今日TVB没派员采访记者会，加上之前在音乐会只唱一首自己的歌，问到会否想借签公司帮助破冰，炎明熹指音乐无边界：「相信将来一切会有所不同，交给时间安排，上天会有指引。」至于签大公司有否要求出歌数量，炎明熹表示很自由，自己不想为出歌而出，希望质量大过数量，最好做到质量和数量兼备，广东歌和英文歌都在制作中，希望有三首以上，也会做国语歌，但今年暂不会再开音乐会，之前开骚是当粉丝见面会，因大久没见大家，很想见大家，她直言想跟师兄萧敬腾合作，对方也透过公司大中华区CEO陈国威带说话给她，她大感开心。

问到是否获重金礼聘加盟，炎明熹搞笑妙答：「可能将来有重金属音乐！」她坦言对数字不敏感，以前谂到就讲想买十层楼，此想法已暂时已放低，「希望新一年可以坚定想法，别再不停想法轮回。」

森美望将来可颁奖结炎明熹

森美在记者会后受访，坦言为炎明熹感动和开心，她终于签到公司，坦言由她参赛时已觉得她不是普通新人的声音，所有经历都更有力量，是很好听的嗓子。森美也多谢她在过去两年虽是歌手但没派歌，仍以观众身分参加《叱咤》颁奖礼，直言并非每个歌手似她做到贴地，令他感动，希望她未来日子有机会颁奖给她，是自己的小小愿望，而自己新年大愿望就是好好照顾家人，希望家人身体健康。

森美谈及《叱咤2025》争议

谈到《叱咤2025》颁奖礼赛果，森美认为总有人钟意亦有人不钟意，是有趣事，「最喜爱」是多人投票就会得到，「十大」就是DJ投票，是大家的意见，赛果不是自己的意见，自己最感动是见到邓丽欣得奖，替她开心，二人在20年前是同公司拍档，对方在后台见到他都眼泛泪光，可能忆起初出道时，以前刚出道有合作舞台剧等，一齐做过男女主角，他笑言比方力申更先钖邓丽欣，她近年拍电影好成功其实不需太花心机经营音乐但她仍努力，故希望她在音乐上更进步。

