Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸

影视圈
更新时间：16:47 2026-01-03 HKT
发布时间：16:47 2026-01-03 HKT

韩国搞笑艺人朴娜莱近日因涉及职场欺凌及非法医疗而宣布全面停工，日前她又再被爆黑材料，她被指曾与男性「玩车震」，更强逼两名经理人旁观交欢过程。

朴娜莱被指行车时与男性发生关系

据韩媒报道，朴娜莱前经理人于上月18日向首尔市就业劳动厅江南分厅提交了陈情书，当中提及朴娜莱曾在与两名经理人同车赶通告时，竟于开车途中在后座与男性发生性行为，经理人表示：「当时我们坐在驾驶座和副驾驶座，因为车辆是密闭空间，无法逃避或离开现场。朴娜来利用自己是雇主的地位，强逼我们亲眼目睹并亲耳听到这种令人不快的行为。」

相关阅读：MBC演艺大赏2025｜国民主持刘在石无悬念9度得奖 全炫茂为朴娜莱争议致歉

朴娜莱被指车震期间狂踢驾驶座

此外，经理人更透露朴娜莱在与该男性交欢过程中，反复用脚踢驾驶座，严重干扰正在驾车的经理人，形容这种情况非常危险，几乎酿成重大交通事故。此外，朴娜莱前经理人今日（3日）向法院申请对朴娜莱的房地产进行假扣押，并预告将提出损害赔偿诉讼，指控其特殊伤害、职场欺凌、性骚扰、代替处方、拖延支付个人费用等多项违法行为。

南韩劳动厅将就此事在本月内向前经理人进行事实确认，朴娜莱则尚未对有关指控回应。但早前她以恐吓未遂罪名对前经理人提出起控，并指控前经理人在设立个人法人后，以代理费名义挪用资金。

相关阅读：朴娜莱道歉全面停工 豪宅窃案牵出案外案 前经理人爆欺凌内幕

朴娜莱疑注射减肥药成瘾

而SBS新闻节目《好奇的故事Y》昨晚（2日）亦专题报道了涉嫌向朴娜莱作非法医疗的「注射阿姨」A女士的内幕，更访问了一位注册药剂师，揭露A女士可能向朴娜莱注射容易打上瘾的减肥药：「据推测，它是所谓的『蝴蝶药』，一种典型的食欲抑制剂。它是一种直接作用于大脑的药物，具有高度成瘾性和依赖性，因此属于处方药，需要严格处方。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
4小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
6小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
3小时前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
01:22
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
8小时前
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
6小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
7小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
袁咏仪19岁儿子「魔童」与大眼妹公园密会相拥 疑似女友样貌曝光 张智霖曾笑指赶抱孙
袁咏仪19岁儿子「魔童」与大眼妹公园密会相拥 疑似女友样貌曝光 张智霖曾笑指赶抱孙
影视圈
6小时前