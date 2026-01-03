女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸

韩国搞笑艺人朴娜莱近日因涉及职场欺凌及非法医疗而宣布全面停工，日前她又再被爆黑材料，她被指曾与男性「玩车震」，更强逼两名经理人旁观交欢过程。

朴娜莱被指行车时与男性发生关系

据韩媒报道，朴娜莱前经理人于上月18日向首尔市就业劳动厅江南分厅提交了陈情书，当中提及朴娜莱曾在与两名经理人同车赶通告时，竟于开车途中在后座与男性发生性行为，经理人表示：「当时我们坐在驾驶座和副驾驶座，因为车辆是密闭空间，无法逃避或离开现场。朴娜来利用自己是雇主的地位，强逼我们亲眼目睹并亲耳听到这种令人不快的行为。」

相关阅读：MBC演艺大赏2025｜国民主持刘在石无悬念9度得奖 全炫茂为朴娜莱争议致歉

朴娜莱被指车震期间狂踢驾驶座

此外，经理人更透露朴娜莱在与该男性交欢过程中，反复用脚踢驾驶座，严重干扰正在驾车的经理人，形容这种情况非常危险，几乎酿成重大交通事故。此外，朴娜莱前经理人今日（3日）向法院申请对朴娜莱的房地产进行假扣押，并预告将提出损害赔偿诉讼，指控其特殊伤害、职场欺凌、性骚扰、代替处方、拖延支付个人费用等多项违法行为。

南韩劳动厅将就此事在本月内向前经理人进行事实确认，朴娜莱则尚未对有关指控回应。但早前她以恐吓未遂罪名对前经理人提出起控，并指控前经理人在设立个人法人后，以代理费名义挪用资金。

相关阅读：朴娜莱道歉全面停工 豪宅窃案牵出案外案 前经理人爆欺凌内幕

朴娜莱疑注射减肥药成瘾

而SBS新闻节目《好奇的故事Y》昨晚（2日）亦专题报道了涉嫌向朴娜莱作非法医疗的「注射阿姨」A女士的内幕，更访问了一位注册药剂师，揭露A女士可能向朴娜莱注射容易打上瘾的减肥药：「据推测，它是所谓的『蝴蝶药』，一种典型的食欲抑制剂。它是一种直接作用于大脑的药物，具有高度成瘾性和依赖性，因此属于处方药，需要严格处方。」