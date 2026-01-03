古巨基妻疑产二胎多时 57岁Lorraine上月照片曝光 网民观察状态：早已秘密产子？

现年53岁的歌手古巨基，元旦日在IG无预警报喜，宣布57岁的太太陈韵晴（Lorraine）已顺利诞下第二胎儿子，为家庭再添新成员，大仔Kuson也正式荣升哥哥。Lorraine继52岁诞下Kuson后，再次以57岁超高龄顺利产子，其勇气与毅力令人佩服，也足见母爱之伟大。但于喜讯公布后，有网民对于B仔的出生时间议论纷纷，凭12月流出的一张照片，猜测Lorraine早已秘密产子。

古巨基太太12月没见巨肚

事缘去年12月，古巨基到美国三藩市及洛杉矶举行巡回演唱会，当时太太Lorraine及大仔Kuson也全程贴心陪伴。根据当时网民在餐厅偶遇他们一家时拍下的照片可见，古巨基身穿黑白花纹毛衣，头戴冷帽，而另一张照片中，Lorraine身形依旧纤瘦苗条，完全没有临盘孕妇的模样。因此，不少人猜测B仔可能早已出生，而凭Lorraine 12月时已完全收身，甚至认为Lorraine产子的时间，并不是近月发生，古巨基只是选择在元旦这个好日子才正式对外公布。

相关阅读：古巨基操心儿子升小一亲自考察名校 顶级国际学校一年学费XX万留位索价8万

古巨基望两儿子未来可互相照顾

古巨基在长文中透露，这是2025年一件让他十分感动的事，并坦言诞下第二胎是为了完成大仔Kuson的心愿。他感性地写道：「我和太太本身也有兄弟姊妹，我们都很了解长大成人后家中有兄弟姊妹，能够互相照应互相分担的手足情真的很重要。」字里行间充满了对家庭的爱与感恩。

相关阅读：古巨基元旦宣布再得一子 57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱