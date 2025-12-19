63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者

TVB经典剧集《寻秦记》是不少90后、00后的童年回忆，电影版即将上映，令一众剧迷引颈以待。除了主角项少龙（古天乐 饰）外，剧中一众配角也同样令人印象深刻。其中，饰演项少龙结拜兄弟「滕翼」的黄文标，凭其骁勇善战的形象深植人心。近日，有网民在Threads上分享了一则帖文，表示大约一年前在商场偶遇了黄文标，大赞他为人亲民。

黄文标被认出Nice爆合照

从帖文可见，该网民描述当时虽然犹豫了一下，但觉得机会难得，最终还是上前询问：「请问系咪《寻秦记》嘅滕翼大哥？」并请求合照。黄文标不但没有拒绝，还非常亲切（nice）地答应了。该网民表示：「能见到健康又精神嘅滕翼大哥真系好！」在网民分享的合照中，年过60岁的黄文标虽然须发皆白，但面色红润，笑容满面，看起来精神矍铄。他身穿黑蓝色外套，搭配条纹Polo衫和一个斜揹袋，造型休闲，亲和力十足。

黄文标被封「御用恶人」

黄文标于1989年加入无线电视艺员训练班，入行超过三十年。由于外形比较粗犷，他经常被派演黑社会、劫匪等反派角色，成为「御用恶人」。然而，他效力无线后期收入锐减，最后于2012年决定离巢。

黄文标为生计放下身段

回复自由身后，黄文标为维持生计，放下演员身段。在朋友介绍下，他兼职开车送鱼，每日清晨到鱼市场取货，也为前艺人好友游飚的环保科技公司担任销售。尽管生活不易，他仍未放弃演戏。他向老板言明，只要有拍摄工作，他会以演戏为先，拍完再回来上班，足见他对演艺事业的热爱。

黄文标拍拖9年分手收场

在事业之外，黄文标的感情路亦不平顺。他透露，与拍拖九年、比他年轻24岁的女友已分手，并直言分手原因是第三者介入。此外，他也承认经济问题，以及与女方妈妈的关系不好，导致感情破裂的因素，直言前女友的妈妈一直对他没有好感。虽然至今仍会想念对方，但已分手超过5年，也明白复合机会渺茫。

作为家中𡥧仔，黄文标对于未能在母亲生前完成她「置业成家」的心愿，感到非常遗憾和内疚，这也成为他心中的一个结。

