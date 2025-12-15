中年好声音4丨「马骝精」阮儿两度参赛皆出局 曾传恋杨明被雪藏 与卫志豪拍拖3年分手收场

38岁的TVB女星阮儿近日参加歌唱比赛节目《中年好声音4》「决战TVB艺人赛区」，可惜因表现失准，最终被淘汰，无缘晋级。在最新一集的节目中，化名「马骝精」的阮儿脱下面具，首度公开参赛，并在台上真情流露，告白自己一直以来未圆的歌手梦，场面感人。

阮儿两度参加《中年好声音》

阮儿2年前已参加过《中年好声音2》，但无缘入围。今年她再接再厉，戴著猴子面具以「马骝精」身份登场，主持人车婉婉在节目尾声宣布她被淘汰，介绍其背景时透露，她于荷兰出生，曾参选2006年香港小姐，其后加入TVB第21期艺员训练班，并参演过多部电视剧。在全场期待下，阮儿脱下面具，揭晓其真实身份，获得评审和观众的掌声。

揭晓身份后，阮儿感触良多，她表示：「首先我好开心有机会参加《中年好声音4》」，坦言能踏上这个舞台并不容易。她更首度剖白多年的梦想：「有段时间我好希望自己做到一个跳唱歌手，奈何还是没有这个机会，没有这个缘份。」言谈间流露出对梦想未能实现的遗憾。虽然追梦之路不易，但阮儿感谢五位评审给予的宝贵意见，并承诺：「我一定会记住，我一定会进步。」她希望观众能记住她，并表示：「我会继续努力」。

阮儿曾参选香港小姐

其实阮儿在演艺一直都发展平平，她的父亲是越南人，母亲是香港人，而她则在荷兰出生及长大。她精通广东话、英语、荷兰语等多国语言。阮儿曾参选2006年度香港小姐竞选，落选后加入无线电视艺员训练班，其后参演过百部电视剧，包括《爱·回家》的Pinky、《金宵大厦》的莎莎等角色，为观众所熟知。

阮儿曾传恋杨明遭雪藏

阮儿早年曾传出与杨明拍拖，但有指因恋情影响事业而一度被雪藏，恋情最终亦无疾而终。后来，她与卫志豪有过一段长达3年的恋情，两人一度同居并到达谈婚论嫁的阶段，但最终分手收场。而阮儿现任男友是比她年轻4岁的富三代金融才俊Kenneth，她曾公开赞扬男友非常支持她的演艺事业，给予她很大的自由度。

