万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高

TVB盛事《万千星辉颁奖典礼2025》今日（12月15日）公布各奖项完整十强名单！TVB颁奖礼将于2026年1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。《星岛头条》率先助您一文看清最佳男主角、最佳女主角、最佳剧集等大奖提名。本届视后竞争异常激烈，佘诗曼、李施嬅、宣萱、陈炜谁能封视后？《新闻女王2》横扫多项提名成最大赢家。

视后宝座《新闻女王2》对决《巨塔之后》？

今年《万千星辉颁奖典礼》取消了马来西亚最喜爱TVB男、女主角奖，只剩大湾区最喜爱TVB男、女主角奖，以及全城关注的「最佳男主角」、「最佳女主角」。其中视后竞争最为瞩目，大热剧集《新闻女王2》及《巨塔之后》均有两位女主角同时入围，形成「自己人打自己人」的精彩局面。2023年三料视后得主佘诗曼，今年凭续集《新闻女王2》再度与剧中对手李施嬅争奖。而《巨塔之后》亦有另一位视后宣萱，与同剧的陈炜双双入围，呼声极高。

此外，凭借《奔跑吧！勇敢的女人们》入围的吴若希、《夺命提示》的刘佩玥、《刑侦12》的傅嘉莉、《执法者们》的蔡洁、《侠医》的张曦雯及《金式森林》的陈晓华同样是实力强劲的竞争者，令视后宝座花落谁家充满悬念。

《新闻女王2》横扫多项提名

2023年创下高收视与话题性的《新闻女王》，续集《新闻女王2》作为2025年TVB台庆剧，在本次提名中表现超卓，成为名副其实的提名大赢家。

《金式森林》罗子溢郭晋安争视帝

至于最佳男主角的竞争亦相当激烈。在《新闻女王2》中奸得出色而备受瞩目的黄宗泽，无疑是本届视帝的大热门之一。然而，他也面临著强劲的对手，包括凭《夺命提示》双双入围的陈山聪与张振朗，他们在剧中的表现同样获得了观众的广泛认可。此外，《刑侦12》的林保怡、《巨塔之后》的陈展鹏，以及《金式森林》的郭晋安，都是视帝宝座的有力竞争者，罗子溢也被看好以《金式森林》首封视帝，他们的深厚演技和观众缘不容小觑。

邓智坚何广沛成「最佳男配角」大热

在配角奖项方面，「最佳男配角」的焦点同样集中在《新闻女王2》的演员身上，其中邓智坚、何广沛和吴业坤三位同时入围，展现了该剧男演员的强大实力。当中，邓智坚在剧中饰演的角色深入民心，何广沛今辑表现更胜上辑的《新闻女王》被视为得奖的大热人选。

龚慈恩为「最佳女配角」顶头大热

而最佳女配角的竞争更是几乎被《新闻女王2》所垄断，高海宁、王敏奕、蒋祖曼及龚慈恩四位一同获得提名。其中，高海宁2023年已凭《新闻女王》夺得「最佳女配角」奖，今次焦点则落在三位同剧对手，王敏奕、蒋祖曼及龚慈恩的身上，龚慈恩饰演「方太」一角有突破性发挥，获得了观众一致好评，被视为今年「最佳女配角」的顶头大热。

龚慈恩11分钟一镜到底晒神级演技？

《万千星辉颁奖典礼2025》各奖项十强完整名单

最佳剧集

《奔跑吧！勇敢的女人们》、《痞子无间道》、《夺命提示》、《刑侦12》、《执法者们》、《麻雀乐团》、《侠医》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新闻女王2》

最佳男主角

周嘉洛《痞子无间道》、陈山聪《夺命提示》、张振朗《夺命提示》、林保怡《刑侦12》、马国明《执法者们》、陈豪《侠医》、陈展鹏《巨塔之后》、郭晋安《金式森林》、罗子溢《金式森林》、黄宗泽《新闻女王2》

最佳女主角

吴若希《奔跑吧！勇敢的女人们》、刘佩玥《夺命提示》、傅嘉莉《刑侦12》、蔡洁《执法者们》、张曦雯《侠医》、宣萱《巨塔之后》、陈炜《巨塔之后》、陈晓华《金式森林》、佘诗曼《新闻女王2》、李施嬅《新闻女王2》

最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人们》、林子善《夺命提示》、罗子溢《执法者们》、姜大卫《麻雀乐团》、丁子朗《侠医》、徐荣《金式森林》、罗天宇《金式森林》、邓智坚《新闻女王2》、何广沛《新闻女王2》、吴业坤《新闻女王2》

最佳女配角

赖慰玲《奔跑吧！勇敢的女人们》、刘颖旋《夺命提示》、陈自瑶《刑侦12》、郭柏妍《麻雀乐团》、刘佩玥《侠医》、吴若希《巨塔之后》、高海宁《新闻女王2》、王敏奕《新闻女王2》、蒋祖曼《新闻女王2》、龚慈恩《新闻女王2》

飞跃进步男艺员

陈浚霆、张驰豪、冯皓扬、何晋乐、林正峰、吴业坤、冼靖峰、涂毓麟、曾展望、黄庭锋

飞跃进步女艺员

陈桢怡、何沛珈、关嘉敏、林秀怡、李芷晴、梁凯晴、倪嘉雯、戴祖仪、王嘉慧、叶蒨文

最佳男新人

冯皓扬、何晋乐、林智乐、刘洋、曾锦燊

最佳女新人

陈若思、庄子璇、倪嘉雯、姚焯菲、詹天文

大湾区最喜爱TVB剧集

《爱‧回家之开心速递》、《奔跑吧！勇敢的女人们》、《痞子无间道》、《夺命提示》、《刑侦12》、《执法者们》、《侠医》、《巨塔之后》、《金式森林》、《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB男主角

周嘉洛《痞子无间道》、陈山聪《夺命提示》、张振朗《夺命提示》、林保怡《刑侦12》、马国明《执法者们》、陈豪《侠医》、陈展鹏《巨塔之后》、郭晋安《金式森林》、罗子溢《金式森林》、黄宗泽《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB女主角

吴若希《奔跑吧！勇敢的女人们》、刘佩玥《夺命提示》、蔡洁《执法者们》、傅嘉莉《刑侦12》、张曦雯《侠医》、宣萱《巨塔之后》、陈炜《巨塔之后》、陈晓华《金式森林》、佘诗曼《新闻女王2》、李施嬅《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目

《大师兄感谢祭》、《万千星辉颁奖典礼2024》、《友乜唔讲得》、《江湖见》、《一日打工限定》、《女神配对计划》、《声秀》、《真相‧情‧寻》、《2025香港小姐竞选决赛》、《万千星辉贺台庆》

最佳电视歌曲

吴业坤《一切豁开》

林保怡、张振朗、吴业坤、黎泽恩、吴若希、戴祖仪、梁宸语、何吉赛尔《我和我们》

Supper Moment《不想将你放下》

张与辰《日光之下》

古巨基《最好的信念》

詹天文《序章‧结局》

张驰豪《金式森林》

吴业坤《还剩一件未做的事》

詹天文《Seeds of truth》

戴祖仪《女神恋爱恼》

最佳女主持

陈贝儿、陈庭欣、陈懿德、车婉婉、朱凯婷、何沛珈、黎芷珊、麦美恩、戴祖仪、汪明荃

最佳男主持

区永权、郑衍峰、C君、钱嘉乐、许文轩、洪永城、Bob林盛斌、森美、梁思浩、陆浩明

最佳资讯及专题节目

《东张西望》、《美食新闻报道》、《江湖见》、《香港系列之原味道》、《Grand住去利物浦》、《真相‧情‧寻》、《盲盒铁路游》、《空运世一》、《无穷之路V-智行无疆》、《带阿姐看世界》

最佳综艺节目

《中年好声音3》、《直播灵接触》、《今晚乜都拗》、《一日打工限定》、《女神配对计划》、《声秀》、《在我心中，你是独一无二》、《剪裁魔法师2》、《攻你上大学》、《芷珊再约王嘉尔》

