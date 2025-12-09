内幕｜周励淇唏嘘女性电影难发围 汤怡揾定后路 李靖筠叹机会少｜专访

犯罪片《内幕》以男性主导，主海报上有齐四位主角郭富城、吴镇宇、方中信与任达华，要角之一的周励淇（Niki）慨叹女性题材电影仍然偏少，对女演员而言是劣势，形容自己出道拍戏那年代，还能以量取胜；今天市道不景，她与汤怡、李靖筠（Gladys）三代女演员经历著相同困难，行头越来越窄。撰文︰李志宏、摄影︰罗安强

市场接受程度低

Niki再与郭富城（《内幕》中演律师）合作，她说：「我演他女友，是辅助人物，协助他找机构的罪证，也劝他不要太冲动——他不是警察，却爱查案，两人常有冲突。」二人合作始于2002年，她是郭富城《临睡吻你一次》MV女角，「之后还与他、张智霖拍摄了音乐电影《爱在十指紧扣蔓延时》。」那是两男争一女的故事；续指︰「再见面仍有熟悉感，我们都成熟了，有家庭和小孩。我俩在现场，十分认真探讨角色。他的专业态度跟年少那种轻松、爱开玩笑的状态不同，多了一份稳重与体会。」她亦苦笑︰「不知道未来有无合作可能。」

常说当演员被动，女演员更甚，多年来演辅助角色，46岁的她感慨：「以女性主导的电影向来不太受欢迎。」《玉女添丁》（她角逐金像奖「最佳新人奖」）算是吗？「我觉得《29+1》才是较贴近女性视角的故事，惟观众始终偏向男演员担纲的犯罪、警匪、动作类型片。」她自我安慰，「与其纠结戏份多寡，就算只是几场戏，演得精彩也可令观众留下印象。」

对于女性电影难发围，周励淇感到婉惜。

《内幕》是男人戏，主海报上女角无影。

周励淇与郭富城拍《爱在十指紧扣蔓延时》。

周励淇凭《玉女添丁》角逐金像奖「最佳新人奖」。

主动寻出路

现年38岁的汤怡演慈善机构义工，与郭富城有连场对手戏，她透露︰「我俩首次合作是《寒战II》，他气场强大，我紧张得一讲对白就『窒』！认识久了，间中有联系，这次拍摄颇享受，在现场除讨论剧情外，也会聊聊小朋友话题，气氛轻松。」其实汤怡也曾担正《致命24小时》，她一身性感造型被潘灿良又舔脸又糟质，十分搏命，票房却平平。​演员不是朝九晚五上班族，工作机会难以主观意愿控制，无论观众是否喜欢，角色是否受欢迎，都是未知之数，故​汤怡近年学做甜品，经营自家烘焙品牌和饼店，她不讳言︰「装备自己，多学习，令自己变得有价值。​」Niki非常佩服汤怡这种主动。

至于32岁的Gladys在《内幕》中演调查记者，「我要咬文嚼字，说大量数据和资讯，在语气、节奏上花过心思作调整。」这是她的新尝试，「之前多演感性角色，是次人物既理智又冷静。」而且一落场就「打大佬」，与郭富城、吴镇宇（演警察）同车「密斟」，「压力非常巨大！两位前辈不会浪费时间，拍完就走，准备下一场，这样我反而胡思乱想，『我有无犯错呢』？」问她这场戏NG了多次，她尴尬称︰「不要问了！」

周励淇（中）与汤怡（右）、李靖筠（左）三代女演员有感机会越来越少。

周励淇多年后再与郭富城合作，在《内幕》中演情侣。

李靖筠在《内幕》中演记者，要字正腔圆。

汤怡汤怡演慈善机构义工，与郭富城有多场对手戏

好好生活

相比Niki、汤怡在电影圈「浸」了一排，Gladys算是新鲜人，她透露︰「Niki对我说，演员需要机会去磨练，即使脑海中不停想像『这场戏可以怎样演』，若无落场实战只是空谈。」她这阵子常有「许久没开工，挂念片场」的念头，「我明白不只自己在等，香港近年环境也不理想。」同时有所觉悟补，「演员最重要的功课是好好生活，观察身边人和事。」她会留意朋友个性特质，「日后演戏才有东西拿出来用」。最后问Niki、汤怡与Gladys想合演甚么类型的女性电影？Niki笑称︰「我不演妈妈！我可以做家姐，有两个反叛的妹妹。」

汤怡担正《致命24小时》，被潘灿良舔脸。

汤怡性感上阵，惜《致命24小时》票房平平。

李靖筠于2017入行，近作有《深宵闪避球》。