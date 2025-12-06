新闻女王2丨Man姐、Ivan分手戏惹质疑？网民：SP分咩手 佘诗曼亲解与何广沛分手之谜

热播中的TVB台庆剧《新闻女王2》昨晚（5日）一集讲到，Man姐文慧心（佘诗曼饰）与Ivan（何广沛饰）正式分手，却惹来网民热议，不少人都质疑二人的关系由上辑开始，一直都不似情侣：「唔系SP（性伴侣）咩，分咩手」、「似炮友多过情侣啰」、「无啦啦分咩手」、「一厢情愿当自己男友，惨惨猪」、「原来Ivan BB一直以为自己同Man姐拍紧拖，有啲sad」。

Ivan向Man姐提出分手

在昨晚《新闻女王2》剧情中，Ivan（何广沛饰）获Kingston（黄宗泽饰）提拔为SNK副总监，但首要任务竟是负责报道Man姐（佘诗曼饰）的负面新闻专题。为了坚守传媒人的专业操守，Ivan（何广沛饰）忍痛向Man姐（佘诗曼饰）提出分手，并归还当初的定情信物领呔夹，场面令人心碎。Man姐（佘诗曼饰）面对昔日「小奶狗」的成长，虽强忍心痛，但在观看自己童年惨剧的专题报道后，终于情绪崩溃，失声痛哭。

Ivan与Man姐关系惹质疑

对于这段虐心恋情，网民反应两极。不少观众被二人的分手戏深深打动，大赞何广沛演技有进步，将Ivan内心的挣扎与不舍演绎得淋漓尽致。佘诗曼的哭戏同样获赞，将Man姐坚强外表下的脆弱一面表露无遗，令观众看得心酸。

然而，亦有部分网民对这段关系提出质疑，认为Man姐与Ivan之间更像是「炮友」，而非真正的情侣。有网民指出，二人的感情基础似乎不够牢固，在上辑剧情中，他们看似是情侣的互动，几乎都是床上亲密画面，谈心戏份相对较少，因此分手时的冲击力大减。加上Man姐在剧中与谭俊彦是旧情人，今辑一直未有交代二人有否复合，令其感情线更显复杂，削弱了与Ivan恋情的纯粹感。

重温佘诗曼与何广沛床上戏？

佘诗曼亲解分手之谜

对于网民的热烈讨论，佘诗曼亦在社交平台作出回应，她以Man姐的口吻表示：「其实我们的关系早已经结束了，只是可能有时不需要说得那么清楚，都是成年人，不用大费周章去解释。」似乎暗示二人的关系早已存在暗涌。佘诗曼又强调Ivan这个角色其实「一直爱着Man姐」，并指Man姐是明白Ivan提出分手背后的真正用心，故答应正式分手。

此外，何广沛在接受访问时透露，总监制钟澍佳在拍摄现场临时加插了Man姐轻抚Ivan脸颊以及归还领呔夹的戏份，令整场分手戏的感染力大大提升，亦勾起了观众对第一季的回忆。

