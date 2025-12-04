Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧

影视圈
更新时间：09:00 2025-12-04 HKT
发布时间：09:00 2025-12-04 HKT

现年44岁的TVB「大湾区视帝」黄宗泽（Bosco），近年专注在内地发展，事业如日中天。不过，他近日被指因工作过于忙碌而「断崖式暴瘦」，健康状况引起广大粉丝的忧心。除了健康状态，黄宗泽的感情生活也一直是外界津津乐道的焦点。近日就有网民在香港街头巧遇黄宗泽，他身旁竟有一位神秘女子相伴，二人举止亲密，旋即引发新恋情疑云。

黄宗泽与神秘女伴态度亲暱

根据网民分享的照片，当日黄宗泽打扮低调，头戴鸭舌帽并戴上口罩，似乎不希望被路人认出。然而，他身旁出现的一位短发女子却成功吸引了众人的目光。照片中，黄宗泽身穿灰色休闲外套与长裤，风格简约；而他身旁的女子同样穿著深色系服装，留著一头俐落的短发，身形纤带点丰满，目测年约30多岁。

相关阅读：《新闻女王2》大结局抢先剧透 Man姐佘诗曼反击夺权黄宗泽 金像男星演Big Boss成诈骗集团主脑

黄宗泽跟女伴观赏奢侈品

二人当时正在街头闲逛，并一同驻足在名店橱窗前欣赏奢侈品，期间有说有笑，气氛十分融洽。从照片中二人并肩的姿态及互动看来，态度颇为亲暱，俨如一对热恋中的情侣。

网民热议：这是黄宗泽新女友吗？

相关照片被上传至社交媒体后，立即在网上疯传，引起网民热烈讨论。不少人纷纷留言追问：「这是黄宗泽的女友吗？」、「终于有新恋情了？」更有眼尖的网民指出，之前已多次在不同场合目击二人结伴同行，令这段「新恋情」更添几分可信性。

黄宗泽新女友身份揭晓

但有网民却指这位「黄宗泽女友」，绝非Bosco的真命天女，因为有网民认出这位短发女子，是黄宗泽合作多时的化妆师，双方认识多年故此十分熟落，相信二人一起逛街只是在等待开工，所以粉丝们想见证黄宗泽告别单身，似乎还要再等多一段时间。

相关阅读：「5亿驸马」视帝断崖式暴瘦  街头被偶遇惨变皮包骨  面颊凹陷颧骨凸出惹忧心

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
7小时前
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
4小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
2小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
15小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
16小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
21小时前
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
12小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
16小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
17小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
20小时前