TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧

现年44岁的TVB「大湾区视帝」黄宗泽（Bosco），近年专注在内地发展，事业如日中天。不过，他近日被指因工作过于忙碌而「断崖式暴瘦」，健康状况引起广大粉丝的忧心。除了健康状态，黄宗泽的感情生活也一直是外界津津乐道的焦点。近日就有网民在香港街头巧遇黄宗泽，他身旁竟有一位神秘女子相伴，二人举止亲密，旋即引发新恋情疑云。

黄宗泽与神秘女伴态度亲暱

根据网民分享的照片，当日黄宗泽打扮低调，头戴鸭舌帽并戴上口罩，似乎不希望被路人认出。然而，他身旁出现的一位短发女子却成功吸引了众人的目光。照片中，黄宗泽身穿灰色休闲外套与长裤，风格简约；而他身旁的女子同样穿著深色系服装，留著一头俐落的短发，身形纤带点丰满，目测年约30多岁。

黄宗泽跟女伴观赏奢侈品

二人当时正在街头闲逛，并一同驻足在名店橱窗前欣赏奢侈品，期间有说有笑，气氛十分融洽。从照片中二人并肩的姿态及互动看来，态度颇为亲暱，俨如一对热恋中的情侣。

网民热议：这是黄宗泽新女友吗？

相关照片被上传至社交媒体后，立即在网上疯传，引起网民热烈讨论。不少人纷纷留言追问：「这是黄宗泽的女友吗？」、「终于有新恋情了？」更有眼尖的网民指出，之前已多次在不同场合目击二人结伴同行，令这段「新恋情」更添几分可信性。

黄宗泽新女友身份揭晓

但有网民却指这位「黄宗泽女友」，绝非Bosco的真命天女，因为有网民认出这位短发女子，是黄宗泽合作多时的化妆师，双方认识多年故此十分熟落，相信二人一起逛街只是在等待开工，所以粉丝们想见证黄宗泽告别单身，似乎还要再等多一段时间。

