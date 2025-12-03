大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬

大埔宏福苑于11月26日发生夺命五级火灾，造成逾百人伤亡，包括一名消防员殉职。各界在灾后出钱出力为受灾居民提供支援，面对逆境，而张敬轩的暖心举动，为这场无情火灾带来一丝温暖，更曝光张敬轩慷慨解囊的金额。

张敬轩被粉丝话黐线

昨晚（2日）再有张敬轩的粉丝在threads出PO，上载歌迷会的慰问，见到信封写上网民名字，信封下有一大叠1,000元现金，目测起码有8叠，最少有80,000元。受灾的粉丝感动Tag张敬轩：「你个痴（黐）线佬」。

张敬轩不求回报送暖

不少网民见到张敬轩的心意大为感动，揣测现金有机会齐头10万元。网民留言：「有无睇错，十皮？」、「老实讲，应该真系100,000。因为系咁椅数都已经数到有7-8叠」、「窝心，不过个人觉得不要暴露金额会不会好一点」、「他总是静静地帮助别人」、「默默帮助不求回报」、「大癫，睇到都被感动到眼湿湿」等。

日前有灾民透露是张敬轩歌迷会会员，表示在忙于处理火灾善后事宜，感到心力交瘁之际，接到一个陌生电话。对方自称是歌迷会「Hins Cheung Fan Club (HCFC)」的职员，因应其登记地址，得知她是受灾居民，特意致电慰问并提供协助。受灾网民在帖文中附上一张手写信封的照片，下款见到「Hins and HCFC」，令人猜测是张敬轩亲手所写。

张敬轩透过歌迷会寻人

网民感激偶像张敬轩低调送暖：「今日忙乱之中收到陌生来电，原来系@hcfc_official（歌迷会）嘅职员打嚟，话见到我喺歌迷会登记嘅地址，知道我系受灾居民，所以想略尽绵力给予支援。见到面嘅时候忍唔住喊咗出嚟，呢两日唔食唔瞓，安顿家中老人、帮街坊处理资讯、整理有用资料，完全冇时间处理自己情绪，𠮶一刻有人关心自己，啲眼泪忍唔住。感谢@hinscheung嘅心意，感激H-Crew嘅奔波，你哋嘅付出令我喺无情嘅大火感受到温暖，我会将呢份爱传递出去。」

事实上，张敬轩在火灾发生后，每日都在社交平台转发大埔区的实用资讯，为救灾出一分力。张敬轩主动向受影响的会员伸出援手，事件在网上引起大回响，不少网民大赞张敬轩及其歌迷会「有心」。

