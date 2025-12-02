东张西望丨棚网检测机构5年前已消失 多份报告可信性成疑 怡阁苑居民实测：一烧就着

日前宏福苑发生五级大火，夺去156条人命，仍有30人失联，事件引起全球关注。外界质疑宏福苑存在严重的消防隐患，《东张西望》连日来跟进宏福苑的情况，而今晚（2日）节目访问到同样进行大型维修工程的深水埗怡阁苑及薄扶林学士的居民，发现问题接踵而来，居民纷纷质疑棚网的检测报告结果的可信性，令一众居民终日提心吊胆，担心大厦变成「宏福苑2.0」！

怡阁苑后楼梯暗藏杀机

节目中，怡阁苑居民吴小姐忧心忡忡地表示，自宏福苑大火后，一班业主自发成立「怡阁苑维修关注组」，并巡查大厦。他们惊讶地发现，一楼、四楼、七楼及十楼的后楼梯窗户竟被木板及砖块封死，一旦发生火警，浓烟将会涌入楼梯，严重影响逃生。吴小姐更担心木板容易燃烧，令火势蔓延，后果不堪设想。

怡阁苑居民实测棚网一烧即著

除了后楼梯的安全问题，棚网的安全性亦备受质疑。管理处早前张贴一份来自「滨州市检疫检测中心」的报告，证明棚网安全，其后又贴出通告，指棚网已通过政府化验。但有居民不放心，亲身用火测试棚网，发现物料不但未能防火，更不断有火屑掉下，直至整片烧尽，令怡阁苑居民都质疑检测报告的可信性。

棚网检测机构2019年已改名

无独有偶，正进行大维修的学士台业主陈先生亦发现，管理处张贴的棚网检测报告同样疑点重重。报告由「国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）」发出，日期为2025年1月。然而，陈先生查证后发现，该机构早于2019年已改名，报告竟仍使用旧有名称。《东张西望》致电北京相关机构求证，对方直指，「就是说只要这个报告上有『发证质检』这四个字，或者是我们单位名称带『监督』这两个字的，在2020年以后出的报告，都是假报告。」

