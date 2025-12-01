宏福苑五级火｜家属向《东张西望》泣诉79岁父仍失联 母子每日认尸感崩溃：只想有个结果

日前宏福苑发生的五级夺命大火，虽然火势已救熄，但无数家庭的伤痛仍在继续。TVB节目《东张西望》今晚（1日）报导，其中一位失踪者的家属林先生受访，悲痛讲述连日来寻找失联父亲的煎熬过程，闻者心酸。

母亲北上避过一劫

林先生的79岁爸爸与妈妈同住于大火源头的宏昌阁。事发当晚，妈妈因与朋友北上深圳而避过一劫，但独自在家的爸爸却从此失联。林先生忆述，当晚他仍在驾车，从亲友的讯息中惊悉火警，立即致电父母，却一直无法接通爸爸的电话，心急如焚。他事后透过家中的无线网络记录查到，爸爸的手机在下午2时52分离开网络，而火种是在下午2点51分开始燃烧，他哽咽推测：「我睇到佢应该系尝试去离家……可能系逃生，但后边去咗边，我就唔知道了。」

林先生与母亲每日往返认尸

在火灾后，林先生带了妈妈回深圳居住，而火灾至今已过去六天，林先生与妈妈每日都怀著沉重的心情，往返深圳与香港，到临时认尸处等候消息。林先生形容：「每走一步都好沉重。」他指，每次进入认尸处，社工都会先为他们做心理建设，然后翻开一本本厚厚的相片册进行辨认。他坦言，过程极不好受，有时甚至无法清晰辨认。

林母情绪崩溃

林先生的妈妈因老伴生死未卜，感到情绪崩溃。林先生表示，自从他到内地工作后，父母二人便是「相依为命」，爸爸更是妈妈生活中「最大的精神支柱」。如今支柱倒塌，妈妈每日以泪洗面，只要一想起与丈夫相关的回忆便激动不已，令林先生非常痛心：「我见到佢每次喊，点样去平复个心情，其实真系好唔容易。」

林先生望尽快寻获父亲

林先生指，目前只能靠媒体报导或亲身到场才能得知最新情况，认为当局资讯透明度不足，令家属内心更加煎熬。他们别无他法，只能日复一日地到现场守候，希望奇迹出现。尽管已经做好了最坏的打算，但林先生和妈妈最希望的，还是能尽快得到一个确切的结果，以了结这场无了期的等待。林先生在访问最后绝望地表示：「无论结果有几难以接受，总好过无止境等待，都只系想有个结果。」

