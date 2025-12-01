Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击

影视圈
本港著名时装设计师任朗呈（Mountain Yam）今日（1日）透过IG证实，他的一对双胞胎妹妹日前于大埔宏福苑发生的五级大火中不幸罹难。任朗呈在IG发文，字里行间流露著极度悲痛，他写道：「过去几天，心情非常沉重…她们的离开，对我和家人都是一个非常沉重的打击。」并感谢各界朋友的关心。有指两位本来已逃到天台的死者，因折返拯救爱猫而不幸罹难。

任朗呈：带走了我最亲爱的孖生妹妹

任朗呈于IG表示：「过去几天，心情非常沉重。一场无情的大火，带走了我最亲爱的孖生妹妹。她们的善良、她们的爱，将永远留在我们心中。这是一个极其艰难的时刻，她们的离开，对我和家人都是一个非常沉重的打击。感谢所有关心和支持我们的朋友。你们的慰问和祷告，给了我们巨大的力量。请给予我们一些空间和时间，处理后事，并抚平我们内心的伤痛。我们会永远怀念她们。」

任朗呈是时尚界才子

任朗呈是本港时装设计师，他毕业于香港理工大学，取得时装设计硕士学位，并创立了个人品牌「112 mountainyam」及高级订制「MYam Atelier」，作品曾登上巴黎、纽约等国际时装周。他凭借出色的设计才华，曾获《Perspective Magazine》选为「40岁以下的新一代设计人才」，并在2018年代表香港参加「一带一路：国际新生代时装设计师巡演」。

任朗呈圈中人缘甚广

任朗呈在圈中人缘甚广，与众多明星艺人关系友好，包括庄思敏、吴若布、马天佑、陈凯琳、蔡思贝、朱晨丽等都是他的好友兼客户。从他分享的照片可见，不少艺人都曾穿著他的设计出席活动，足见其在娱乐圈的影响力。如今痛失至亲，圈中好友纷纷表示关切与慰问，希望他能与家人早日走出伤痛。

