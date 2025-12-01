大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击

本港著名时装设计师任朗呈（Mountain Yam）今日（1日）透过IG证实，他的一对双胞胎妹妹日前于大埔宏福苑发生的五级大火中不幸罹难。任朗呈在IG发文，字里行间流露著极度悲痛，他写道：「过去几天，心情非常沉重…她们的离开，对我和家人都是一个非常沉重的打击。」并感谢各界朋友的关心。有指两位本来已逃到天台的死者，因折返拯救爱猫而不幸罹难。

任朗呈：带走了我最亲爱的孖生妹妹

任朗呈于IG表示：「致各位关心任婷任娟的朋友家人们：我们全家以最沉重的心情告知大家，我们最亲爱的两位妹妹，已在大埔的火灾中，永远地离开了我们。这个消息对于我们全家的打击，至今仍无法接受。在我们的心目中，她们是善良、诚恳和孝顺的人，她们的笑容将永远活在我们心中。衷心感谢连日来每一位为寻找妹妹们而奔波、祈祷和送上祝福的朋友。你们的每一份关心，都是我们在黑暗中的光。现在我们需要一些空间和时间，暂时无法一一回复大家的问候和讯息，望请见谅。关于丧礼的具体安排，请待我们确定后再行告知。再次感谢大家所有的爱与关心。希望受影响的每一个人都要好好努力生活。」

任朗呈衷心感谢连日来协助寻妹，为他们祈祷和送上祝福的朋友。

任朗呈获不少明星好友关心。

任朗呈是时尚界才子

任朗呈是本港时装设计师，他毕业于香港理工大学，取得时装设计硕士学位，并创立了个人品牌「112 mountainyam」及高级订制「MYam Atelier」，作品曾登上巴黎、纽约等国际时装周。

任朗呈圈中人缘甚广

任朗呈在圈中人缘甚广，与众多明星艺人关系友好，包括庄思敏、吴若希、马天佑、陈凯琳、蔡思贝、朱晨丽等都是他的好友兼客户。从他分享的照片可见，不少艺人都曾穿著他的设计出席活动，足见其在娱乐圈的影响力。如今痛失至亲，圈中好友纷纷表示关切与慰问，希望他能与家人早日走出伤痛。

