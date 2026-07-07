内地网红两个月激减24磅 秘诀系靠「碳循环」？即睇3阶段饮食＋运动清单

减肥减肚腩是不少女士的夏日大计，有人靠食药、打瘦瘦针，亦有人选择在健康与效果之间取得平衡。内地有网红成功两个月内激减24磅，而她更是靠著「碳循环」饮食法及运动成功「逆袭」，不但脸瘦了一圈，更指连皮肤也变好了。

内地网红两个月激减24磅

内地网红「七七」在小红书分享自己的减肥经历，她用了两个月时间从121磅（55公斤）减至97磅（44公斤），成功减走24磅左右。她将过程分为3个阶段，并公开每个阶段的饮食比例与运动安排，强调「先完成，再完美」的渐进原则，获大量内地网民关注。

【同场加映】想控糖减肥必须戒淀粉？研究揭餐前吃1种淀粉质 饭后血糖大降36%

第1阶段：低碳饮食＋带氧运动（55kg → 50kg）

低碳饮食：

早餐 牛奶／豆浆／咖啡

一只鸡蛋 午餐 可吃碳水化合物（如全麦面包、荞麦面、粟米、番薯）

三大营养素比例为「蛋白质：维他命：碳水 = 3：2：1」

全天维持低碳水 晚餐 不吃碳水，只吃肉（牛肉、鱼肉、鸡肉约100克）

不限量蔬菜

尽量少油少盐

运动：

只做带氧运动，如跳绳、跑步或跳操，每日40至60分钟，每周5天。

此阶段不必担心肌肉松弛，目标是先减重，塑形是之后的事。

【同场加映】真系同一个人？日本妈妈激减28公斤超励志！ 神还原《街霸》春丽 「用餐顺序」必先吃这类食物

第2阶段：中碳饮食＋无氧运动（50kg → 47.5kg）

中碳饮食：

早餐 碳水（如一个包子、半条粟米或半个番薯）

牛奶／豆浆／咖啡

一只鸡蛋 午餐 可吃碳水化合物（如全麦面包、荞麦面、粟米、番薯）

三大营养素比例为「蛋白质：维他命：碳水 = 3：2：1」

全天维持低碳水 晚餐 不吃碳水，只吃肉（牛肉、鱼肉、鸡肉约100克）

不限量蔬菜

尽量少油少盐

运动：

以无氧运动为主（局部训练如瘦腿、瘦肚、哑铃等），配合20至30分钟带氧运动，促进脂肪持续燃烧。

每周改为4天训练，针对体态改善。

第3阶段：高碳饮食＋纯无氧运动（47.5kg → 44kg）

高碳饮食（最难阶段）：

早餐 碳水（如馒头）

坚果

牛奶／豆浆／咖啡 午餐 三大营养素比例为「蛋白质：维他命：碳水 = 25%：25%：50%」

碳水（米饭／面条）

蛋白质与维他命各占25%（肉和蔬菜） 晚餐 碳水（如馒头 / 一拳头米饭）

少吃菜和肉（120至150克）

晚餐尽量在6时前完成，最迟不超过8时

运动：

几乎不做有氧，只做无氧运动以提升基础代谢率，帮助维持体重。

减肥策略：碳水循环

七七的减肥策略重点在于「碳水循环」——由低碳逐步过渡至高碳，并配合运动强度调整。她强调「减肥容易维持难」，建议减肥期的大家先给自己定个小目标一步一步来，不要一下子就追求短期极速瘦身。她提醒，小基数人士后期体重下降较慢，拉高碳水反而有助继续减磅。

延伸阅读：营养师推荐10款超低卡蔬菜 热量比青瓜更低 附简易食谱

---