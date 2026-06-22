世界杯2026│挪威「魔人」夏兰特饮食餐单公开 极致食牛内脏 讲究饮水习惯 练成无人能挡神躯！

世界杯2026│随著世界杯决赛周如火如荼地进行，各路神锋的表现成为全城焦点。首度在世界杯决赛周登场的挪威神锋艾宁夏兰特（Erling Haaland），一踏入世界级舞台便迅速适应。他上场对伊拉克更个人「起孖」带领球队以4:1大胜。次轮对塞内加尔（香港时间周二 6月23日）只要再胜一仗，挪威便可笃定出线。这位被球迷称为「魔人」的射手，在个人纪录片中大爆独特饮食习惯，而这套奇特餐单正是他练成超强体质的核心因素。

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5岁立定跳远刷新世界纪录 获前教练形容「足球人造人」

现时身高1.94米、体格强悍的夏兰特，年幼时就已经充满运动细胞。早在2006年，当时年仅5岁的他便以1.63米的成绩，刷新了5岁以下立定跳远（standing long jump）的世界纪录。夏兰特小时候涉猎甚广，玩过田径、手球及越野跑，但最终决定继承父业当上职业足球员，并在16岁那年离开家乡球会，转投莫迪，现时效力曼城。

其前教练史坦斯利特（Erase Steenslid）接受西班牙《阿斯报》访问时，更以「Cyborgoal（足球人造人）」来形容这位爱徒：「19岁的夏兰特就像来自足球实验室的设计产品。」史坦斯利特感叹，夏兰特拥有得天独厚的基因，在训练中的反应非常好，在短短15个月内便增加了12公斤肌肉，简直到了疯狂程度。教练笑言，当时他们由零开始训练夏兰特的肌肉，而夏兰特每一次去餐厅，总是坐在离自助餐最近的位置，每一碟食物都堆积如山。教练更透露了一段趣事：「我为他制定操练计划，其中一项是打沙包……结果有一天，他竟然一拳将沙包打到一分为二。」

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「爆肌身材」来自大啖食牛心、牛肝？

夏兰特在串流平台 Viaplay 的纪录片《Haaland: The Big Decision》中，曾展示一大包从肉档买入的牛肝和牛心脏，并扬言：「其他人不吃这些，但我关注的重点是好好照顾身体。我认为，最重要的是尽量进食来自本地的优质食物。」他对连锁快餐店的食物更是嗤之以鼻：「人们常说食肉对身体不好，但那些肉来自哪里？你在麦当劳吃的，还是正在那里吃草的本地牛？」夏兰特解释，牛心脏和牛肝两者皆是含有丰富维他命 B 以及铁、磷、铜、镁等矿物质的「超级食物」。然而，大部分西方国家都不习惯进食动物内脏，因此英国小报将夏兰特的饮食习惯形容为「食人族（CANNIBAL）」或电影主角汉尼拔般的「冷血杀人魔式（Hannibal Lecter-style）」习惯。

每朝起床做一件事 饮过滤水极讲究

除了食材极度讲究，夏兰特对于饮用水方面同样要求严谨。他透露，自己饮用的水必须先通过一套复杂的过滤系统才会饮用：「我开始为饮用水稍作过滤，我认为这样做对我的身体有很大益处。」此外，夏兰特还分享了一个行之多年的独特日常习惯：「每朝起床后我做的第一件事，是让一些阳光照入眼睛，这对维持身体的生理时钟很有帮助。」

戴防蓝光眼镜胶带「封嘴」入睡

夏兰特接受 YouTuber Logan Paul 专访时坦言：「我认为睡眠是人生最重要的东西。」为了获得最高质量的睡眠，他有一套极致的睡前仪式。他会在入睡前 3 小时戴上特制的防蓝光眼镜，借此降低体内的压力荷尔蒙并改善睡眠质素，同时亦会关掉家中所有的电子讯号。更疯狂的是，为了确保睡眠时完全使用鼻腔呼吸，夏兰特会在睡觉时用胶带「封嘴」。这种常人难以想像的自律与对细节的极致追求，正是他能在世界杯赛场上化身为「无人能挡」入球机器的真正秘密。

资料来源：减重医师 萧捷健（获授权转载）、衞生署