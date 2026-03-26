Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

运动前拉筋定热身？专家教3个复合式动作唤醒全身 比传统拉筋更见效

减肥运动
更新时间：18:00 2026-03-26 HKT
发布时间：18:00 2026-03-26 HKT

提到运动前要拉筋定热身？很多人会想到静态拉筋，关于运动前应否拉筋，一直都有不同的说法和争议。有些专家建议运动前不要做静态拉筋，而应该做热身动作，但其实许多热身动作本身就包含了伸展或「拉长肌肉」的元素。

伸展治疗（Stretch Therapy）真正目的

我的个人建议是，其实不用太纠结于定义或理论。重点是找出你的身体需要甚么，了解甚么让它感觉更好、表现更佳。我的导师Kit Laughlin对伸展治疗有这样的定义：

「伸展治疗是一个全面的系统，包括伸展、筋膜重塑、强化、神经重新编排，以及放松。我们的目标是优雅与自在，透过提升觉察力，让动作变得更流畅优美。」

换句话说，伸展治疗不只是「拉筋」那么简单，它是一个整全的身体调整系统。

同场加映：盘腿坐膝痛难忍？必做3招伸展放松髋关节 冥想姿势更轻松

灵活度练习：唤醒身体的关键

在伸展治疗中，我们经常使用灵活度（Mobility）练习作为热身，为接下来的运动做好准备。练习的主要作用包括：

  • 促进血液循环，让身体从「冷」的状态苏醒
  • 扩大活动范围，让你在更大的动作幅度下依然感到舒适
  • 唤醒神经连结，让身体记起如何流畅地移动

相比身体还「冷」的时候，做完活动度练习后，你会明显感到体温上升、身体更灵活，也更能进入运动状态。

同场加映：经常觉得透不过气？专家教2招伸展打开胸腔 改善浅呼吸/防疲倦头晕心悸

3个复合式练习唤醒身体

以下介绍3个复合式活动度练习——「复合式」是指一个动作同时活动多个关节和肌肉群。相比单一关节的动作，复合式练习效率更高，能在短时间内唤醒全身。这些练习适合早上起床后唤醒身体，或者在任何运动之前作为热身准备。

 

复合式练习｜1/ 站姿脊椎卷下＋走手到平板支撑

站姿脊椎卷下＋走手到平板支撑（Roll down + Plank walk out）动作同时活动脊椎、肩膀与腿后侧，能温和唤醒整条身体的后侧链，并让核心与肩膀开始参与，适合作为全身热身的第一个动作。

步骤：

  1. 双脚与髋同宽站立
  2. 呼气时，慢慢低头，让脊椎一节一节向下卷动，双手顺着大腿、小腿沉向地面
  3. 双手放到地面后，慢慢将双手向前走，直到身体进入平板支撑位置
  4. 在平板支撑位置保持腹部用力，核心稳定，保持自然呼吸
  5. 然后慢慢将双手走向脚的方向走，直至回到脚掌前面
  6. 再次从尾骨开始，一节一节把脊椎卷起回到站立位置
  7. 重复 3–5 次，感受脊椎逐渐变得更流畅

同场加映：拉筋越痛越有效？专家拆解拉筋2大迷思 必学1招椅子操无痛伸展

复合式练习｜2/ 蜘蛛人弓步＋胸椎旋转

蜘蛛人弓步＋胸椎旋转（Spiderman lunge + Rotation）这个动作可以同时打开髋部、伸展大腿内侧与胸椎旋转，帮助身体在多个方向上准备好活动。

步骤：

  1. 从平板支撑开始，双手在肩膀正下方，腹部轻轻收紧
  2. 将右脚踏到右手外侧，形成低弓箭步姿势
  3. 吸气时延伸脊椎，让胸口向前延长
  4. 呼气时，右手向上打开，带动胸椎旋转
  5. 保持 1–2 个呼吸，感受髋部与胸椎的活动
  6. 右手回到地面，将右脚退回平板撑
  7. 换左脚向前踏到左手外侧，重复同样动作
  8. 左右各做 3–5 次，感受身体逐渐打开

同场加映：经常寒背恐压迫脊椎！专家教2招伸展动作改善 每日做4分钟有效｜附详细步骤

复合式练习｜3/ 脊椎屈曲与伸展＋手臂画圈

脊椎屈曲与伸展＋手臂画圈（Spine flexion & extension with Arm circle）动作透过脊椎屈曲与伸展，加上手臂画圈，温和唤醒整条脊椎与肩膀活动度。

步骤：

  1. 双脚与髋同宽站立，双手自然放在身体两侧
  2. 吸气时，双手由身体前方慢慢向上画一个大圈，同时让胸口打开，脊椎轻轻伸展
  3. 呼气时，双手向后画圈并向下，同时让上背微微拱起，脊椎进入屈曲
  4. 动作保持流畅与连续，配合呼吸慢慢进行
  5. 感受脊椎一节一节地活动，而不是只用某一个部位
  6. 重复 3–5 次，让整条脊椎与肩膀慢慢被唤醒

身体觉察练习 聆听身体需要 

「这适合我吗？适合我的运动吗？」虽然我无法直接回答你的具体情况，但我鼓励你阅读我上一篇文章，透过练习身体觉察，你会慢慢找到属于自己的答案。

同场加映：拉筋总是无感觉？专家揭「与身体失联」先做2分钟全身扫描、拉伸效果即翻倍

做以上动作前后，不妨停一停，感受一下：

  • 身体有甚么变化？
  • 哪些部位感到更灵活？
  • 是否感觉更准备好开始运动？

这些感受，就是你最好的指引！下次运动前，不妨试试这3个活动度练习，感受前后的分别，你自然会知道它是否适合你。

撰文：伸展治疗导师 Czon Wong

澳洲 Stretch Therapy 伸展治疗 认证高级导师

延伸阅读：跑步须知｜专家教3分钟跑手拉筋法 3招伸展缓解劳损/提升表现/防受伤

 

---

 

Czon Wong伸展治疗导师 简介:

澳洲 Stretch Therapy 伸展治疗 认证高级导师

网站: https://www.czonwong.com/

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
9小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
8小时前
00:45
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院 一人危殆
突发
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
6小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
前台北市长柯文哲遭判17年，褫夺公权6年。
01:02
前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）
两岸热话
3小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
8小时前