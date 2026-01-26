想打造BLACKPINK Jennie同款「直角肩」？物理治疗师拆解「打针瘦肩」健康风险 或致肌肉无力/肩颈不适

BLACKPINK近日在本港开演唱会 ，而BLACKPINK成员Jennie的「直角肩」近年亦爆红，让不少女生趋之若鹜，坊间甚至兴起在肩膊注射Botox或透明质酸，打造「直角肩」的医美疗程。注册物理治疗师苏雅贤（Anson）接受《星岛头条》访问时提醒，如果长期或过量注射「瘦肩针」恐致短期肌肉无力、肩颈不适，甚至引发长期的肌肉功能障碍。

目前市面上针对打造「直角肩」的医美疗程，主要分为肉毒杆菌素（Botox）注射及透明质酸填充两大类。Botox主要作用于神经与肌肉的接洽点，令肌肉放松及斜方肌变小，肩膊线条变得更柔和；然而苏雅贤提醒，这或会伴随潜在风险：

可能导致肌肉轻微无力，令肩膊的支撑力下降；

有报告指，部分患者在注射后的初期，会感到肩颈不适、容易疲劳的感觉。

Botox如果由合资格人士作适量注射，一般不会造成严重功能障碍，但有机会影响斜方肌的动作协调，轻微影响肩胛骨的活动，苏雅贤解释：「如果长期或过量注射Botox，有机会导致斜方肌过度放松，直接削弱对肩胛骨的支撑力，不仅会降低肩胛骨的稳定性，更可能引发肩颈疼痛。」

BLACKPINK Jennie直角肩｜透明质酸对肌肉功能影响不大

透明质酸主要用于增加肩膊轮廓的丰满度，「透明质酸填充对功能的影响较小」苏雅贤指出，这一般情况下并不会直接影响肌肉或神经功能，也不会引起肩颈疼痛。但她提醒，因为注射部位可能会出现局部肿胀或疼痛；若技术不当，也可能导致血管阻塞等严重并发症，建议注射前先咨询医生及详细评估肩膊状况。

BLACKPINK Jennie直角肩｜简单的伸展运动无法直接练出「直角肩」

不少网上资讯教「每日X分钟伸展练出直角肩」，到底有没有用？苏雅贤坦言：「简单的伸展运动，是无法直接练出直角肩。」因为伸展主要用于放松绷紧的肩颈肌肉，以及提升关节的活动幅度，而非改变肌肉量及骨骼结构。想改变肩膊线条或增厚肌肉，她建议要进行力量训练（或称阻力训练），重点训练中上斜方肌、三角肌（尤其是中束）及肩袖肌群（即旋转肌群），包括：

哑铃侧平举

肩部推举

斜方肌收缩练习

BLACKPINK Jennie直角肩｜直角肩并非健康常态！肩膊应兼顾美观与功能性

苏雅贤指，「直角肩」常见于肌肉较发达或肩膊较丰满的人士，她强调：「但这不代表是自然或健康的体态，肩膊线条本身并不是衡量健康的指标，关键在于肩关节的功能及肌肉是否平衡。」

一般健康人士在自然放松的状态下，「肩颈角」（即颈部与肩膊的角度）约在30至60度之间，肩膀会自然下垂。若强行追求肩宽或视觉上的「直角」效果，而过度外展或刻意「耸肩」，会导致肩颈肌肉紧张或姿势不良；当肌肉过度绷紧或肌力不平衡时，更可能引发肩颈痛或功能性障碍，例如用电脑或拿手机时，都会令肩颈特别容易感到疲倦和疼痛。

苏雅贤指，健康的肩膊体态应兼顾美观与功能性，关键在于肩关节的活动度是否正常，以及是否姿势平衡，而非单纯追求一时的视觉效果。

专家履历：注册物理治疗师苏雅贤（Anson）

现为「协利康物理治疗中心」注册物理治疗师，毕业于香港理工大学手法物理治疗理学硕士、香港理工大学物理治疗学（荣誉）理学士。

