Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

糖水卡路里｜16款中式糖水热量排行榜 营养师教3招进食贴士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

减肥运动
更新时间：15:44 2025-12-09 HKT
发布时间：15:44 2025-12-09 HKT

很多人冬天都会想吃暖笠笠的甜品，特别是作为宵夜非常诱人。有营养师列出16款中式糖水甜品热量排行榜，有哪些低脂低糖的款式可以选择？她更分享冬天吃甜品不怕致肥的贴士，帮大家减低负担和罪恶感。

16款中式糖水热量排行榜 推介低脂低糖款式

营养师苏楚茹(Evelyn) 在Instagram上发文指，甜品并不是减肥的黑名单，重点在于份量和选择。大部分中式糖水高糖高脂，份量又大，但只要选得对，其实都可以在食得开心之余，又不用担心破坏饮食控制的进度。她列出16款常见中式糖水甜品的热量排名，大家不妨参考：

中式糖水热量排行榜（由高至低）

  1. 芒果斑戟（1件）：353kcal
  2. 凉粉西米露：353kcal
  3. 桂花酒酿丸子：345kcal
  4. 糖不甩：336kcal
  5. 椰王炖蛋白：325kcal
  6. 杏仁茶：320kcal
  7. 芝麻糊：294kcal
  8. 芝麻糊豆腐花：265kcal
  9. 腐竹鸡蛋糖水：249kcal
  10. 椰汁紫米露：245kcal
  11. 双皮奶：234kcal
  12. 绿豆沙：213kcal
  13. 红豆沙：198kcal
  14. 番薯糖水：198kcal
  15. 姜汁撞奶：197kcal
  16. 雪梨雪耳糖水：165kcal

冬天饮糖水3个减脂不踩雷原则

Evelyn表示，有些「看似清淡」的糖水，原来极高卡，但有些「看似邪恶」的甜品，实则只是份量大。她提出3个放心享受甜食，不怕影响卡路里控制的建议。

1. 份量比种类更重要

同一款糖水，200ml 和 400ml 卡路里差1倍，叫细份或分食就是最简单的控卡方法。

2. 优先选择低脂低糖款式

雪梨雪耳糖水、番薯糖水和绿豆沙属于比较原型、少加工的糖水款式，负担自然比较轻。

3. 高卡款式要懂得配搭

凉粉西米露、糖不甩和桂花酒酿丸子这些比较高卡的款式可以吃，但记得要和主餐合并计算热量，避免饭后再额外多吃一碗甜品。

资料来源：nutritionby_audrey（获授权转载）

延伸阅读：27款樽装饮品糖分大比拼 1枝低糖茶=5茶匙糖越饮越口渴？推介无糖/低糖替代品

---

相关文章：

饮茶点心卡路里｜凤爪比春卷更肥？比拼30款点心卡路里 减肥推介16款较低卡之选

15款海鲜卡路里大比拼 8款少于100卡减肥都食得！2款更可降胆固醇

五花腩不是最肥？猪肉12个部位脂肪大比拼 冠军竟是它！煲汤忌用猪尾？

食麦当劳都可以减肥！一星期瘦1kg！营养师教低卡低脂配搭

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
9小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
6小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
23小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
18小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
2小时前
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
即时国际
6小时前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命
即时国际
7小时前