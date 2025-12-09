糖水卡路里｜16款中式糖水热量排行榜 营养师教3招进食贴士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

很多人冬天都会想吃暖笠笠的甜品，特别是作为宵夜非常诱人。有营养师列出16款中式糖水甜品热量排行榜，有哪些低脂低糖的款式可以选择？她更分享冬天吃甜品不怕致肥的贴士，帮大家减低负担和罪恶感。

16款中式糖水热量排行榜 推介低脂低糖款式

营养师苏楚茹(Evelyn) 在Instagram上发文指，甜品并不是减肥的黑名单，重点在于份量和选择。大部分中式糖水高糖高脂，份量又大，但只要选得对，其实都可以在食得开心之余，又不用担心破坏饮食控制的进度。她列出16款常见中式糖水甜品的热量排名，大家不妨参考：

中式糖水热量排行榜（由高至低）

芒果斑戟（1件）：353kcal 凉粉西米露：353kcal 桂花酒酿丸子：345kcal 糖不甩：336kcal 椰王炖蛋白：325kcal 杏仁茶：320kcal 芝麻糊：294kcal 芝麻糊豆腐花：265kcal 腐竹鸡蛋糖水：249kcal 椰汁紫米露：245kcal 双皮奶：234kcal 绿豆沙：213kcal 红豆沙：198kcal 番薯糖水：198kcal 姜汁撞奶：197kcal 雪梨雪耳糖水：165kcal

冬天饮糖水3个减脂不踩雷原则

Evelyn表示，有些「看似清淡」的糖水，原来极高卡，但有些「看似邪恶」的甜品，实则只是份量大。她提出3个放心享受甜食，不怕影响卡路里控制的建议。

1. 份量比种类更重要

同一款糖水，200ml 和 400ml 卡路里差1倍，叫细份或分食就是最简单的控卡方法。

2. 优先选择低脂低糖款式

雪梨雪耳糖水、番薯糖水和绿豆沙属于比较原型、少加工的糖水款式，负担自然比较轻。

3. 高卡款式要懂得配搭

凉粉西米露、糖不甩和桂花酒酿丸子这些比较高卡的款式可以吃，但记得要和主餐合并计算热量，避免饭后再额外多吃一碗甜品。

资料来源：nutritionby_audrey（获授权转载）

