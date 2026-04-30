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QS EMBA排名2026｜科大合办课程位列全球第5 称冠全港 城大中大皆上榜

教育新闻
更新时间：11:59 2026-04-30 HKT
发布时间：11:59 2026-04-30 HKT

QS EMBA排名2026｜国际高等教育机构QS全球行政人员工商管理硕士（EMBA）排名出炉，本港3院校上榜，其中科技大学与凯洛格商学院合办EMBA课程，排行全球第5位，较去年升一位，继续成为本港院校之冠。首次上榜的城市大学跻身全球58位、亚洲第10位；中文大学商学院EMBA课程排名全球53位、亚洲第9位。本港的QS指香港核心优势依然稳固，但面对周边地区与线上EMBA课程的激烈竞争，建议香港院校加强差异化优势。

QS EMBA排名2026｜城大首上榜排58位

QS EMBA课程排名以雇主评价、思维领导力、学生资历背景、多元化及就业表现五大指标评分，涵盖全球55个国家及地区、215个独办及31个合办EMBA课程。科大与凯洛格商学院合办EMBA课程，继续是本港院校之冠，今年排名全球第5位，较去年升一位。科大回应指，乐见课程在国际排名中持续跻身全球顶尖行列。新加坡国立大学与加州大学洛杉矶分校合办的EMBA课程稳守全球第2位，是合办课程排名最高的亚洲院校。

延伸阅读：THE亚洲大学排名2026｜教大岭大同上榜 港八大齐列区内百强

独办课程方面，中大商学院EMBA课程排名全球53位，较去年跌14位；亚洲排名第9位。城大首次上榜便跻身全球58位、亚洲第10位。中大指，商学院会审视自身表现，为学生提供更多元与国际化的学习体验。城大商学院院长岑运亨对排名感到鼓舞，尤其在学生资历背景指标取得全球前3名，反映学生群体具备深厚的专业资历、卓越的管理能力及丰富的领导经验。

QS EMBA 2026排名(部分)
QS EMBA 2026排名(部分)

延伸阅读：QS排名2026｜港院校人文学科全球排名下滑 哲学系4校上榜 全数表现倒退

QS回应指，香港是连结内地与全球市场的国际金融中心，EMBA课程涉猎高阶主管、案例研究、金融科技及大中华地区人脉网络，形容核心优势依然稳固，但地缘政治与经济动态带来挑战，影响收生与企业支持，本港院校亦面对周边地区、全球网上及模组化EMBA课程的激烈竞争。QS建议本港院校应在金融、科技、创业等方面强化差异化优势，加强与雇主合作、拓展灵活授课模式、提升学员多元化，以及清晰传达职涯发展影响。

本报记者

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