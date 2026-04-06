城大推「健康一体化」研究 以家猫揭开肝癌谜团

人类乙型肝炎病毒（HBV）感染是导致肝细胞癌的主要原因。尽管疫苗和抗病毒药物已广泛应用，但HBV相关肝癌的发病率仍持续上升。香港城市大学研究团队最新发现，家猫所感染的乙型肝炎病毒与猫只肝细胞癌高度相关，且与人类致癌过程相似。这项突破不仅有望推动创新治疗与预防策略的开发，同时也能改善猫只健康，充分体现「健康一体化」理念下连结人、动物与环境的跨物种研究新方向。相关研究已于国际期刊《Nature Reviews Cancer》发表。

宠物猫与人类共居，不仅具有高度的基因多样性，在自然感染与环境暴露方面也与人类高度相似。城大提供

由于缺乏能真实模拟人类疾病进程的动物模型，HBV致癌机制的探索及精准疗法的研发一直面临重大挑战。常见的实验动物如小鼠，并非HBV的天然宿主，难以完整重现人类肝癌的自然病程。研究团队发现，宠物猫与人类共居，不仅具有高度的基因多样性，在自然感染与环境暴露方面也与人类高度相似，可望为理解病毒如何诱发肿瘤提供全新视角。

城大赛马会动物医学及生命科学院动物医学及传染病讲座教授、研究团队领导者Julia Beatty表示，猫对多种人类肿瘤病毒的同源体具有特殊易感性，这使牠们在病毒致癌研究上具备独特优势。她呼吁国际社会把握猫科病毒肿瘤学发展的关键窗口期，建立跨地域的比较肿瘤学合作联系，制定清晰的治理与数据共享框架，系统性地推动全球监测、临床病例招募及高品质样本收集，同时加强与产业界的协作，以确保研究转化对人类和动物的实质益处。



本报记者

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