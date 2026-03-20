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中大商学院学生于IE商学院案例比赛勇夺亚军

教育新闻
更新时间：19:10 2026-03-20 HKT
发布时间：19:10 2026-03-20 HKT

商业世界讲求解难，中文大学商学院学生近期在国际商业案例比赛中表现卓越，于西班牙马德里举行的IE商学院案例比赛中，为当地著名酒庄的可持续发展及营运效率提出解决方案，最终在全球12所顶尖商学院中脱颖而出，夺得亚军，另有商学院学生赴加拿大与美国参与商业案例比赛，荣获佳绩。 

由环球商业学三年级生吕欣鸿和张志瑶、计量金融学及风险管理科学三年级生萧祉彦，以及国际贸易及中国企业四年级生卫苑怡组成的四人团队，远赴马德里出战IE商学院案例比赛。赛事设有两个案例解难任务：首个环节，队伍须在五小时内探讨Alma Carraovejas酒庄如何在平衡增长、盈利能力与品牌声誉的同时，寻求永续发展；第二个环节为12小时案例分析，要求参赛队伍代入亚马逊（Amazon）领导层角色，思考在激烈竞争中如何兼顾长期增长、营运效率、客户至上理念与可持续发展，最终在全球12所顶尖商学院中脱颖而出，荣获亚军。

另外两队的中大商学院学生团队于加拿大CaseIT管理信息系统案例比赛及美国McDonough商业策略挑战赛中，亦分别取得亚军及季军佳绩。

中大商学院院长周林祝贺获奖队伍，他表示中大商学院学生在国际舞台上屡创佳绩，体现了学院致力培育能应对挑战、把握机遇的全球领袖之使命，他为学生的成就感到自豪，期望他们未来继续追求卓越，再创佳绩。

本报记者

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