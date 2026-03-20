恒大租牛头角全幢住宅 料明年8月启用
更新时间：17:27 2026-03-20 HKT
发布时间：17:27 2026-03-20 HKT
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为应对政府放宽内地、澳门及台湾本科生配额后持续扩大的学生规模，恒生大学与宏安地产签署策略合作协议，租用位于牛头角的全幢新建住宅大楼，转作学生宿舍用途，预计明年8月建成启用。
新大楼于牛头角定业街18号，学生宿舍楼高22层，恒大拥有该大楼的命名权并参与规划设计，将其命名为「香港恒生大学博学堂」，提供共121个住宅单位，供近300名宿生入住，并设有零售基座等配套，交通方面，距离牛头角港铁站约5分钟步程，附近亦有多条巴士路线直达校园。恒大未有透露住宿涉及的租金，而本报向宏安地产查询，对方表示没有补充。
恒大校长何顺文表示，新宿舍有助应对学生人数增长带来的宿位需求，以支持大学长远发展。
宏安地产行政总裁邓灏康则指出，项目落成后将由旗下日新舍管理团队负责物业及设施管理，恒大专注于学生住宿及教育相关安排，双方亦会合作提供各类社交活动与专业发展机会。
本报记者
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