理大柬埔寨生获卓越奖 冀留港发展

政府积极推广「留学香港」，吸引不少非本地学生来港升学及发展。理工大学每年颁发「卓越学生奖」，表扬在学业与个人发展方面表现出色的学生，有获奖柬埔寨学生看好本港旅游及酒店业前景，打算毕业后留港发展；有内地生关注本港遗传咨询体系的发展，推动华人常见的遗传病筛查普及，期望日后赴海外深造，将相关技术带回香港，以填补医疗缺口。

看好本港旅游酒店业前景

荣获「学院卓越学生奖」，在酒店及旅游业管理学院就读四年级的MEAN Chan Vatey，从柬埔寨来港升学，她坦言香港是非常发达的国际城市，看好旅游及酒店业的发展潜力，尤其是会议及展览具备竞争优势，与新加坡等亚洲城市比较，拥有更广阔的人脉网络与发展机遇。曾在活动管理公司实习半年，专责客户关系管理及人脉拓展；其后在可持续发展公司实习，协助举办年度会议，服务逾万名国际参加者。她透露打算留港发展，目标是成为活动总监，专注于客户关系管理领域。

内地生盼推遗传病筛查普及

另一位获奖学生，就读应用生物兼生物科技理学士课程的何婧芸，是「最卓越学生奖」及「学院卓越学生奖」得主。来自贵州的她，因距离家乡近而选择来港升学，从小对生物学深感兴趣，受爷爷罹患胃癌离世的经历，令她立志投身遗传咨询领域。求学期间，她先后前往剑桥大学、滑铁卢大学等知名学府交流，专注于生物资讯研究。她留意到，香港的遗传咨询体系尚未普及，「文化差异会令推动遗传咨询在本港发展变得更加困难」。她期望未来能前往遗传咨询体系成熟的国家，如北美深造，取得专业资格，再结合香港与内地的文化背景，回馈本地医疗体系。

本地生同样在奖项中崭露头角，修读物理治疗学的林玿聪积极参与社会服务，为长者提供健康检查及运动指导，期望日后投身公共医疗体系；修读地产及建设测量学的张栢言，因对建筑历史与城市安全的关注，拟学习商业及法律等跨领域知识，将来回馈社会。

记者 佘丹薇

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