惠及300校逾10万学生 马会捐2.55亿伙中大支援中小学AI教育

人工智能（AI）教学大行其道，教育界殷切需求。赛马会拨款逾2.55亿元，伙拍中文大学推出「赛马会人工智能教育」计划，支援高小及初中阶段的AI教育发展。有参与计划的学校已见初步成果，有小学生研发结合中医「治未病」理念的健康保健AI应用程式，为用者提供食谱、穴位按摩等建议；有中学生运用AI生成技术为长者拍摄婚纱照，更借此促进跨代共融。有教师期望当局协助学校AI教学起步，逐步建立学校特色。

马会通过慈善信托基金及捐助逾2.55亿元，推行为期4年半的「赛马会人工智能教育」计划，包括提供涵盖AI基础及AI+跨学科的AI教学与学习资源、教师专业发展活动、亲子工作坊及讲座，又会建立教师社群，分享课堂实践经验，由「伙伴教师」提供校内支援，计划惠及300间中小学、逾10万名学生，并培训约2200名教师。



教育局局长蔡若莲在启动礼指，当局将发布中小学数字教育发展蓝图，包括优化中小学衔接的资讯及创新科技教育课程，订定AI素养的学习架构，将AI纳入核心课程，并加强老师认识AI发展及应用的专业培训，优化对学校支援。



小学生研健康保健App

参与计划的天主教领岛学校，高小生团队以3个月时间，研发结合中医「治未病」理念的健康保健AI应用程式，配合检测温度计、血氧计及血压计等医疗设备，系统会分析用家身体数据，并结合季节、天气、居住环境及身体不适等输入资讯，提供食谱、穴位按摩及作息时间调整等个人化保健建议。

参与研发的小六生陈湘群指，家人试用后均认为程式「方便实用」，而团队早前参加比赛，评审试用后系统即时显示血压偏高，对方笑言「早上出门太赶，忘记吃降血压药」，印证程式的准确性；未来计划持续优化功能，包括加入中医「望诊」技术。

中学生为长者拍AI婚照

佛教沈香林纪念中学亦发现AI融入人文关怀的潜力，学生摄影团队协助长者拍摄婚纱照，但发现长者受年纪及体能所限，未能拍摄水底婚纱照，学生于是利用AI生成技术，满足长者愿望，更发挥创意为照片增添温度，譬如得悉有长者无儿女，便在照片中加入猫咪。

每次拍摄前，团队均与长者夫妇深入沟通，了解其爱情故事，让很多「一辈子都没有拍摄过婚纱照」的长者，在科技协助下得到安慰。



该校助理校长何嘉琪指，学校推动AI教育已3年，坦言使用外部AI平台生成图像及视频的费用不菲，形容成本是一大挑战，他指当局资源只属「起步金」，长远须计划搭建本地AI平台，又期望马会提供教材套有助学校AI教育起步，再慢慢形成学校特色。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

缺乏教学实例参考 校园AI应用百花齐放 衍生资讯失准等隐忧 业界盼进一步加强培训

大埔旧墟公立学校拟申「『智』启学教」拨款 支援教师用AI设计教学 │ 专访