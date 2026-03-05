培侨中学伙华为 推动香港AI教育新范式

学界不断推动AI辅助教学，培侨中学联同华为于巴塞隆拿世界流动通讯展（MWC 2026）上，发布华为AI教育平台（AIEC）解决方案的全球示范项目。是次合作回应香港教育局推动数字教育及「『智』启学教」计划，将AI融入学与教，展示人工智能技术于中学的实际应用场景。培侨中学校长伍焕杰鼓励香港乃至全球学校善用政府资助，引入AI等前沿创新科技，发展具备校本特色的教育方案。

与华为合作 共建全方位AI智慧教学平台

在「教育+AI，共赢数智新未来」主题论坛上，培侨中学展示多个实际教学案例。学校透过华为人工智能教学中心（AI Education Center），建成AI教学平台，并引入华为AI智慧教室系统，促进学生掌握从可视化编程到大模型应用的实战能力，同时培养教师及学生善用AI作为教学伙伴。在资讯及通讯科技科，学生透过AI协助，约十分钟便能由零开始生成「俄罗斯方块」游戏；中文科课堂则可借助AI整合古文背景，降低深度阅读的门槛。

全面提升校园网络支援

为支援上述的教学模式，培侨中学联同华为完成校园数智基础设施的全面升级。包括Wi-Fi 7技术，确保4K/8K高清视频及VR/AR等教学内容流畅传输；校内65间教室已完成数字化升级，配备智能屏幕及视频会议设备，为AI赋能教学提供流畅的网络支援。教学层面，平台实现课前学情分析、课中互动教学及课后个性化辅导的全场景智能化管理，校方更为师生提供长达5年的平台帐号使用权。

伍焕杰指出，AI应视为校园的「操作系统」，而非单纯的辅助工具。他强调，培育未来创新者需聚焦三大核心：跨学科应用能力、明辨性思维与数字伦理，以及立足本地、放眼全球的视野。

