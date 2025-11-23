香港高等教育及升学博览会2025｜多名学者剖析AI教学 全日8000人次入埸

星岛新闻集团今日（23日）在深圳会展中心（福田）5号馆举办「香港高等教育及升学博览会2025」，至下午时分，现埸人流更多，主会场座无虚席。下午的重点环节，包括由香港特别行政区政府劳工及福利局副局长何启明以视频形式主讲的就业专题讲座；另外，7间高等院校包括香港中文大学、香港理工大学、香港珠海学院、香港浸会大学、香港高等教育科技学院、香港大学及香港树仁大学的校长或副校长亦主讲专题讲座，当中多名讲者以人工智能（AI）、数智化教育为题演讲。至傍晚时分，博覧会圆满落幕，全日入埸人数达8000人次。

劳福局副局长 讲解IANG签证

香港特别行政区政府劳工及福利局副局长何启明的就业专题讲座，题为「香港高等院校『非本地毕业生留港／回港就业安排（IANG签证）』及最新就业情况」。

在下午时段，当开幕礼完结后，先由何启明的就业专题讲座为下半场揭开序幕，他的讲题为「香港高等院校『非本地毕业生留港／回港就业安排（IANG签证）』及最新就业情况」。他表示，香港人口高龄化严重，需要很多「新血」填补劳动力不足，尤其比较高端的人才，因此香港政府近年加大力度抢人才，在2022年的施政报告开始，用更多创新措施在全球招揽人才到本港发展，包括各种人才计划，例如对象为非本地毕业生的IANG签证。

另外，他分享来港人才的常问问题，包括香港教育制度、学校类型等。他又强调，香港的中小学学位足够，但部份学校的学位竞争激烈，需要学生有足够能力才可入读，「如果有人说付费可『包入读』，就必须小心。」他指近年有不少相关骗案，故有意让子女来港读书的家长，必须先了解香港的升学资讯。

下午专题讲座涵盖 AI、数智化教育等主题

至于专题讲座部份，第8埸讲座由香港中文大学副校长（教育） 金国庆主讲，讲题为「人工智能与教育：港中大开启未来学习新篇章」。他提出，人工智能时代与孔子时代的教育，两者的工具虽不同，但教育理念一致，使命都是从知识、技能和态度三方面，培养未来领导者，而人工智能将提供强大助力，所以教育亦应善用人工智能。

在第9场讲座，香港理工大学副校长（教学）曹建农则以「理大教育4.0：人工智能时代的教育转型」为题作演讲。他提出为应对教育格局的变化与发展，加上新世代的学习需求，教育也需要转型。他指理大近年已有专责部门推动AI教育，至于理大教育4.0，是以学生为中心，特色是个性化、可随时随地，以任何方式学习等。

第10场讲座则由香港珠海学院副校长（学术及研究） 陈汉宣的演讲，他的题目为「香港高校的前瞻性教育：引领学术与职业的多元选择」，他在讲座中介绍该校历史、发展和课程等，让出席者增加对该校认识。

至于第11埸讲座，由香港浸会大学副校长（教与学） 周伟立主持，他的讲题为「人文 × 科技: 透过跨学科培育塑造未来的学生」。他在讲座中亦有介绍该校的战略发展重点，包括人文与文化、创意媒体与实践、健康与药物研发、及科技、人工智能与大数据，并分享如何培育塑造未来的学生。

第12埸讲座由香港高等教育科技学院校长刘建德主讲，讲题为「应科教育融合『政、产、学、研、投』，助力中港青年领跑职场」。他在讲座中亦有介绍该校的课程和特色。

至专题讲座的尾声部分，在第13埸讲座中，香港大学副校长（商业策略）林晨以「香港大学概况及国际化教育」为题演讲。他除了介绍大学和学科排名外，亦介绍该校的国际化教育，包括学生来自94个国家及地区、共有421间院校与港大签订交换协议，遍及全球49个国家及地区。

最后一埸讲座由香港树仁大学首席副校长孙天伦主讲，她的题目为「数智化的高等教育变革」，当中提及高等教育面对的挑战，部份也是源于数码化，并提出高等院校的可行应对方式。

