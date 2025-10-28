瘦人高血压：容易被忽视的疾病状态｜徐大基中医师

高血压似乎总是与肥胖人群紧密相连，很多人认为只要保持苗条身材，就能远离高血压的威胁。然而，事实并非如此，瘦人同样有可能被高血压缠上，并且瘦人高血压在发病机制、临床表现、并发症以及治疗方式等多个方面，都有着与常见高血压不同的显著特征。

发病机制：生理机能的独特变化

肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统（RAAS）的异常激活，在瘦人高血压的发病进程中扮演着关键角色。遗传因素与肾脏血流动力学的改变，会使瘦人的 RAAS 系统更容易处于活跃状态。大量生成的血管紧张素 Ⅱ，就像给血管套上了一层紧绷的枷锁，迫使血管强烈收缩，血压随之升高。与此同时，醛固酮分泌增加，导致体内水钠潴留，进一步加剧了血压的上升。

瘦人的血管壁相对较薄，长期承受高血压的冲击，使得小动脉硬化现象更为普遍。随着小动脉内径逐渐变窄，血管阻力持续增大，血压不断攀升，形成恶性循环。

精神压力、焦虑等不良情绪，会引发瘦人交感神经的异常兴奋。由于瘦人身体内脂肪含量较低，对交感神经兴奋的调节能力较弱，一旦交感神经兴奋起来，血压便会迅速升高，且波动幅度较大。

临床表现：隐匿的症状与特殊体征

瘦人往往自认为身体状况良好，对高血压相关症状不够重视。许多瘦人高血压患者在疾病早期并没有明显的头痛、头晕、心悸等典型症状，这就如同埋下了一颗隐藏的定时炸弹，在悄无声息中威胁着健康。不少患者直到体检或因其他疾病就医时，才惊讶地发现自己的血压早已超标。

瘦人高血压还有一个显著特征，即脉压较大。心脏收缩时，由于小动脉硬化导致血管弹性减退，血液对血管壁的压力增大，收缩压显著升高；而在心脏舒张时，血管弹性回缩能力减弱，舒张压升高并不明显，从而导致收缩压与舒张压之间的差值增大。

并发症：悄然降临的健康危机

瘦人一旦患上高血压，由于其血管壁相对薄弱，在高血压的持续冲击下，血管内皮极易受损，这就为动脉粥样硬化的形成创造了条件。而动脉粥样硬化又是冠心病、脑梗死、脑出血等心脑血管疾病的重要诱因，极大地增加了患病风险。

小动脉硬化还会导致肾脏供血不足，肾小球滤过率下降，肾功能逐渐受损。瘦人高血压患者可能较早出现微量蛋白尿等肾脏损害迹象，如果不及时加以控制，病情将逐步恶化，最终可能发展为肾衰竭。

中医视角：整体辨治

在中医理论中，瘦人高血压常与阴虚阳亢、肝肾不足有关。瘦人多阴虚，阴液无法制约阳气，阳气上扰清窍，引发头痛、头晕。肝肾同源，肝肾不足易致肝阳上亢，血压升高。此外，情志不舒也会影响血压，长期焦虑、抑郁会使气机失调，血压波动。中医依据证型用药，阴虚阳亢型常用天麻钩藤饮加减，平肝潜阳；肝肾不足者用六味地黄丸加味，滋补肝肾。

瘦人也要注重生活方式，增加锻炼、规律作息、释放压力、保持良好心态，饮食上减少钠盐、多吃含钾食物和蔬菜水果。