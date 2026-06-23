曾安业 - 巴菲特的书单 | 安业兴邦

我在《股神巴菲特长胜之道》一文中提过，巴菲特钟情阅读，而且视之为人生中最有价值的投资。其实，我只说了一半。「奥马哈先知」不止爱读书，更乐于荐书。其中有几本经典犹如黑夜的灯塔，不仅照亮了他的财富之路，更安顿了他的灵魂，成为他安心立命的根本。



第一本是《聪明的投资者》。巴菲特少年读之，如暗室逢灯，一生奉作者葛拉汉为恩师。书中最著名的两个概念，是「安全边际」与「市场先生」。前者告诫世人买股票如建桥，载重十吨，只行车五吨，留有余地，方不覆辙。后者将市场拟人化，指出市场每天的情绪波动只是仆人，而非主人。这本书彻底重塑了巴菲特的理性骨架，让他明白：投资不是击败市场的博弈，而是战胜自我的修炼。



股神日后「人贪我惧，人惧我贪」的信念，根在此书。



如果说葛拉汉传授巴菲特的是理性的盾牌，那么约翰．布鲁克斯的《商业历险记》，则授予他洞察人性的利剑。这本连比尔•盖茨也爱不释手的经典，纪实了美国企业史上的12个著名商战故事，从福特汽车的决策失误，到全录公司的兴衰沉浮，写的虽是企业，看的却是人性。



巴菲特从中领悟：企业最大的风险，不在市场，而在人心。因此他投资企业，不止看财务报表，更看企业文化；不止评估资产负债，更观察管理层品格。



连结不同知识 增强判断力



然而，真正将巴菲特推向更高境界的，无疑是其商业拍档查理•芒格的智慧结晶——《穷查理的普通常识》。这本书推崇「多元思维模型」，鼓励人跨学科思考。经济学看利益，心理学看动机；历史学看周期，物理学看规律。当不同知识互相连结，便会形成更全面的判断力。



巴菲特后来之所以能超越一般投资者，不仅因为他懂财务，更因为他懂历史；不仅因为他研究企业，更因为他理解人性。



而这种思想，在人工智能时代尤其重要。



今天，AI几秒钟便可整理万页资料，数分钟便可完成专业报告。昔日需要十年寒窗方能累积的知识，如今弹指可得；过去需要多年历练方能掌握的资讯，如今唾手可取。人类还剩下甚么优势？



答案正是芒格所说的判断力。



AI可以提供答案，却无法决定哪个答案最重要；AI可以分析数据，却无法洞察人心；AI可以模仿逻辑，却无法建立价值。未来最有价值的人才，不一定是知识最多的人，反而是最懂得思考的人。这正是《穷查理的普通常识》最重要的启示。



巴菲特的推介书单，其价值在于穿越周期，洞察本质。阅读这些经典，不仅能学习投资，更能学习做人；不仅能累积知识，更能沉淀智慧。这或许才是股神留给世人最有价值、也最永不过时的「投资秘诀」。



曾安业