何明新 - 东京街Tonkin Street | 猛料阿Sir讲古

我当警察的时候，所有文件都是英文的，所有中文都要翻译成英文，很多很有才干的同事都因为英文水准不高而未能爬上高位，有些能力平平但能讲能写不错英语却能晋升到督察甚至警司级，有一些华人上司喜欢用英语跟华人下属说话，显示他的权威和超然地位。



而把中文街名译成英文也弄出一些笑话，在港岛纪念第六任总督麦当奴Richard MacDonnell的麦当劳道MacDonnell Road常被译成麦当劳汉堡包店的McDonald Road；在九龙深水埗把「东京街Tonkin Street」译成日本东京的「Tokyo Street」。最不可思议还是一些不求甚解或对历史没有认识的人说英文Tonkin用错了，正确应是Tokyo！



亦有人说「东京」源于中国历史上多个政权的都城，因也称为「东京」，名称源于方位与京都结合，当中包括东汉建武元年（西元25年）定都洛阳， 称「东京」；北周、隋、唐时期洛阳多次称为「东京」；后晋、后汉、后周至北宋时期定开封为「东京」；辽金两代设东北地区辽阳为「东京」。



但当我们中英文一齐看「东京街Tonkin Street」，相信「东京」源自以往对越南北部现今「河内Hà Nội」的名称，越南文「Đông Kinh」，中文音译为「东京」，原是越南后黎朝（1533至1789年）时「河内」的名字。法国人在19世纪中叶入侵越南，逐步建立其势力，把北部「Đông Kinh（东京）」译为法文「Tonkin」，把中部称为「Annam（安南）」及南部为「Cochinchine（交趾支那）」。



而现时越南「北部湾」原称「东京湾」法文「Golfe du Tonkin」，是位于南海西北部分沿陆封闭式海湾，为中国与越南的海上分界，地理上东临中国的海南、广东两省，北抵广西壮族自治区南部，西到越南北部，宽度约在110至180海里，总面积约12万8千平方公里。



「东京湾事件The Gulf of Tonkin Incident」是近代史一重要事件，是美国在1964年8月于东京湾制造的战争事端，与北越在湾上发生武装冲突，美国国会随即通过针对北越的议案，美国接替法国开始直接介入越南战争，美国总统詹森Johnson下令全面介入越南战争，开始对北越进行大规模战略轰炸，美国全面军事介入越战，战争大规模升级，并对北越实施「饱和轰炸」和「焦土政策」，双方陷入长达10年的全面战争中。最终美国在越南战争中不堪消耗，加上国内反战声音不绝，被逼逐步撤军，败走越南。1975年4月30日，北越军队攻陷南越首都西贡，南越政府覆亡，成立了越南社会主义共和国Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam，越南统一。

香港史警政史

邮票钱币园艺研究者

何明新