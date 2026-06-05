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邵家辉 - 香港邮政可跟物流商决高下 | 家辉讲场

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邵家辉
3小時前
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时评 专栏
內容

　　香港邮政自1995年改行营运基金，期望自负盈亏。惟近8年接连见红，去年亏损更达8.21亿元新高，为此政府建议注资46亿元，以应付未来3年营运开支。我作为议员，顾及市民需要邮政服务，拨款难以拒绝；但对于其3年后能否转亏为盈、毋须再申拨款，实不无疑问。

　　香港邮政连年亏损，主因是电子通讯普及，传统邮务需求锐减，且邮政关乎民生，收费不可太高，这亦是各地邮政多为国营的缘故；况且电商蓬勃，商业物流成本远低于政府部门，以更具竞争力价格提供派递服务。所以香港邮政即使已努力拓展商业广告等收入来源，仍难敌现实。

　　不过，这并不代表香港邮政一蹶不振。科技进步，电商发展势不可当，我作为批发零售界代表，深有体会，对此不仅零售业须求变，香港邮政亦然。

　　电商畅旺，物流需求与日俱增，香港邮政虽设「智邮站」及便利店取件点，仍不足够。它应发挥政府部门优势，协同康文署、房屋署、食环署、民政署等，将全港119间邮政局、各区办事处及辖下场所（如屋邨等），组成庞大「政府自提点网络」，为市民带来「总有一点在附近」便利，与商业物流网络一较高下。

　　此外，香港邮政沿用公务员架构，薪酬划一，缺乏多劳多得诱因；反观私人速递公司多采「底薪加佣金」制，激励效果大，据知前线员工底薪虽仅万余元，但在佣金推动下「跑多几转」，月入可达数万元甚至六位数字。香港邮政大可仿效，为新入职及自愿转制的员工行底薪加绩效奖金模式，以提升积极性，加强派递服务。

　　当年香港邮政改行营运基金的初衷，是以商业手法提升灵活性与效率，贴近市场变化。上述建议正与此一脉相承，有助其增强竞争力，在市场上争占一席位。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

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