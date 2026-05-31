奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」

虎毒不食儿，但香港曾有一名男子，因宁愿赌钱不养妻儿，竟于2000年时，在深圳亲手将内地情妇及儿子杀死，以节省开支。凶手复将妻儿尸体，藏入睡床底14年，直至有清洁工打扫，才无意揭发这宗惨绝人寰的连环凶杀案。

与简炳墀是同村兄弟

深圳这宗残酷凶杀案，发生于布吉莲花北路何屋村15号5楼一单位。凶手简伟南被捕时53岁，是上水松柏塱村原居民，与已故冠军练马师简炳墀是同村兄弟。



相关新闻：奇案解密︱陕西兽夫为娶小三逼怀孕8月正室堕胎 杀妻后布局车祸假象



简伟南在沙田任职仓务管理员，在香港已婚育有一子一女。由于烂赌，简伟南欠下数十万元赌债，于是在90年代尾北上深圳居住避债，期间认识了由湖南到深圳打工，20岁出头的小易，二人之后同居。1988年，小易为简伟南诞下一子恒仔。

嗜赌欠债杀妻儿悭生活费

据当时报道，简伟南在港的工作，月薪约9000元港币，扣除交通费，尚剩数千元，以当年布吉的物价，足够租屋及生活。不过，简伟南未有因与小三生下恒仔而戒赌，入不敷支外，还借下许多贵利。

2000年5月，欠下大量赌债的简伟南，为减省支出，竟然趁小易及恒仔熟睡时，狠心将二人勒死。然后把母子的尸体放入尼龙袋，并放在屋内。之后，简伟南被房东收回单位，于是改租隔壁17号8楼两个房间，分别自住和藏尸。

简伟南更趁搬屋时，将已放入电视纸皮箱、被塑料膜严密包裹的妻儿尸体，一起搬到新居，让搬屋工放入床底柜内。



相关新闻：奇案解密︱广州蛇蝎保姆何天带残杀10名老雇主 狡辩「帮国家省开支」 闻判死说七字

自此，小易母子便人间蒸发，直至2014年5月，简伟南因欠租，被房东致电催交。简当时承诺隔数日从香港回深圳时补交，并要求房东找清洁工到其房间打扫，但疑因沟通不良，清洁工却去了简伟南藏尸的隔壁房间，在打扫时无意打开床下底，揭发了命案。

清洁工床底发现干尸

据当年报道，任仓务员的简伟南，当年杀害小易及亲生仔后，出于职业习惯，用大量胶薄膜和透明胶纸，将妻儿的尸体层层包裹密封，加上居于顶楼，令尸臭无人发现。直至案件被清洁女工揭发后，小易与恒仔的遗体已蜡化，成了干尸。

警方到场后，要求房东及清洁工不动声色回派出所落口供，经分析，认为简伟南嫌疑最大，于是等待简伟南北上深圳时，采取拘捕行动。



相关新闻：奇案解密｜陕西狂男邱兴华疑道士调戏老婆 血洗道观杀10人割内脏喂狗

简伟南向警方承认，当年因无力供养小易母子，于是将二人杀害。之后长年留港工作，甚少回布吉生活，但因怕东窗事发所以十多年来一直租住上址两个房间。

简伟南被控两项故意杀人罪，在深圳市中级人民法院开庭时，简即马上认罪，要求尽快宣判。法官当时提醒被告，并非认罪便可以结案，要求简伟南详细交代案情细节，但简伟南一直拒绝配合。

最终，简伟南被判处死刑，缓期两年执行。有媒体发现，简伟南于2023年，由无期徒期，改为有期徒刑22年，要在2045年11月才刑满。