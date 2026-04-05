奇案解密︱台湾美女占卜师陈靖怡早料死期？ 遭旧爱夺命2个月前订遗嘱

天命难违，还是能医不自医！台湾一名知名女占星师，经常上电视及多版过多本占卜星座书，为人趋吉避凶，自己却死于非命，遭求复合不遂的前度连刺多刀杀害。最让外界唏嘘的，是警方找到死者在凶案发生2个月前写下的遗嘱，被坊间解读为死者预告自己将死于非命。

靠电视节目爆红

台湾在1996年，有一个以男女情感为主题的节目《非常男女》极之受欢迎。陈靖怡则是经常出席节目的占星师，她通过星座、占卜为观众分析恋爱问题走红，并在专栏中解答民众的爱情疑难，推出的多本书籍在当年又大卖，事业蒸蒸日上。

陈靖怡在台湾红得发紫的光辉岁月，维持约1年，于1997年12月，却被发现陈尸家中，年仅33岁便香消玉殒。



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经法医鉴定，陈靖怡遭一把水果刀连刺多刀，致命伤是背部一道深10至15厘米的刀伤，令她大量出血死亡。

拍拖后始知男友已婚

残忍杀害陈靖怡的，则是李姓男子。警方调查发现，替人指点迷津的陈靖怡，自己却被仍未正式离婚的李男所骗，在交往后才发现李男竟是人夫，自己却无意中成了情妇。

陈靖怡对这段不伦恋，一直保持低调，希望能修成正果「坐正」，但在努力多年，李男仍未离婚，加上传闻指，陈靖怡排过自己的命盘，无论是现实还是占星，都显示两人继续下去没结果，于是她逐渐疏远李男后，也提出分手。



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李男「被飞」时，已与元配分居，对陈靖怡更不愿放手，多次跟纵陈提出复合均被拒绝。

至案发日，李男到了陈靖怡住所，企图箍煲，但陈女去意坚决，李男见无法挽回与陈的感情，于是用水果刀袭击前女友。

受伤的陈靖怡，一度试图逃出家中求救，但被李男追上继续连刺多刀，终满身鲜血倒毙家中。

杀人后的李男，在替死者换上一身干净衣服后，致电胞妹，表示自己杀了人。警方接报赶到时，陈女已气绝，李男则安然无恙。



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拒复合被长期滋扰

警方调查后获知，死者与李男分手后，对方不能接受，多次跟踪陈女，曾因见过陈女被男性开车送回家，妒忌心大作，从窗户偷爬入陈靖怡的住所，以安全帽殴打前女友。陈靖怡被杀前半年，一直遭李男纠缠。

更让外界议论的是，警方在陈女遗物中，找到一分遗嘱，是写于案发前2个月。由于陈女正值事业高峰，身体健康又年仅33岁，该份遗嘱便被外界解读为，陈女算出自己会遇上死劫，所以及早安排后事。

也有人持相反看法，认为陈靖怡不能自医，靠为公众占卜爱情，却未能算出自己碰上渣男，连生死大劫也躲不过。