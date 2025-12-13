奇闻秘史︱同治皇帝传染花柳驾崩 慈禧当日点处治「嫖娼指南」王庆祺？

清代皇帝当中，同治帝19岁便驾崩，在位仅13年，成为清朝最短命皇帝。同治的死，官方说法是罹患天花，但坊间野史则广泛流传，同治是因「玩得花」染上梅毒药石无灵。身处深宫的同治有花柳病的关键人物是其伴读王庆祺，他带坏皇帝偷走嫖妓外，还有资料显示，王庆祺诱导同治男女通吃，所以当同治逝世后，慈禧太后即将他永远逐出官场。

慈禧强势致纵情声色

满清第十位皇帝同治，6岁登基，生母即是之后权倾紫禁城的慈禧太后。正正是慈禧的强势，令同治踏上纵情声色的不归路。



同治登基之初，慈禧发动辛酉政变，扫除了咸丰帝留下的顾命八大臣，开始与慈安太后共治朝政，垂帘听政。

当未亲政的同治，主要任务就是接受帝王教育，学习治国之道。不过，据其帝师翁同龢的《翁同龢日记》，指同治「读甚散，敷衍而已」，根本无心向学。

至同治年岁较长要选皇后，由于同治选定了慈安太后看中的阿鲁特氏。而慈禧心仪的，认为会绝对忠心于自己的凤秀女，只被封为慧妃。所以慈禧一直不喜欢皇后阿鲁特氏，一直打击同治夫妻俩的感情。

同治开始尝试亲政时，慈禧又常加干预，令他觉得处处受制，有志难伸。此时，同治的生命出现一个关键人物，便是进士出身的王庆祺。

出身世家的王庆祺，极擅长谄媚，很快得到同治喜爱，王庆祺为取悦同治，先是提供小黄书，之后更带同治偷出紫禁城，寻花问柳，使同治沉迷了嫖妓，常常夜不回宫。



最终，同治19岁便驾崩。虽然清室定性同治是死于天花，但坊间一直广传，他是死于花柳病，即梅毒。

御医后人证死于梅毒

据同治的御医李德立的曾孙李镇，在《文史哲》发表的文章《同治究竟死于何病》指出，自己曾就同治死因，询问祖父，即李德立长子，当时祖父表明「同治帝肯定死于梅毒」。

李镇引述祖父表示，「同治帝的症状十分严重，梅毒溃烂后，流脓不止，奇臭难闻，我父每日必须亲自敷药，过了一个多月，我父因持续的恶臭失去了嗅觉。」

李德立还向长子透露，被召到养心殿，看到同治的模样，就知道他染上梅毒，有「毒火聚腰，慢流脓水」、「牙龈黑臭，口疳穿腮」、「遗精尿血」等症状。虽然是皇帝，但一身恶臭，连太监、宫女也不太敢接近。



李德立仍然谨慎地与外科御医张本仁会诊，一致确认同治患的是晚期梅毒，神仙难救。由于清室要维护同治形象，李德立不敢将同治真正死因留下文字纪录，只能口耳相传让长子知道。

一手带坏同治的「玩伴」王庆祺，事后遭慈禧太后逐出朝，一生不准再当官，也算是「轻罚」。