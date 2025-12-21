Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜有伤者为HIV感染者 出手救人日本作家接受预防性投药

两岸热话
更新时间：10:00 2025-12-21 HKT
发布时间：10:00 2025-12-21 HKT

周五（19日）晚上，台北发生恐怖无差别伤人案。男子张文先在街头投掷烟雾弹，再于街头乱斩人，目前至少至3死十多人受伤。日本作家木下黄太表示，经过台北捷运中山站附近时，正好遇到震惊的伤人案。他在自己录制的影片中表示，看到有骑士被砍伤而倒地流血，上前帮忙伤者止血。

1名伤者为HIV感染者

事发后，台湾卫福部部长石崇良表示，随机斩人案中，发现1名伤者为HIV感染者，令疑凶之后斩伤的民众，或受现场喷洒血液污染的人，可能有交叉感染风险。木下黄太表示，《TVBS》访问时表示，救援过程中他手部原本的结痂脱落，造成伤口直接接触到患者血液，目前心态平稳，仅表示「接触血液就有可能感染」是客观事实，自己会冷静面对。

相关新闻：台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机

木下黄太表示，自己已按台湾相关单位指示，前往指定医院完成预防性服药、预防接种以及血液检查。由于目前尚未得知检验结果，返国后仍将再进行一次血液检查，并透过社群平台向外界表示，「非常感谢大家的关心与担忧」。

暂未知验血结果

木下昨晚7时40分在社群平台X发文，「在台北遇到恐怖攻击，感到无力…」。

相关新闻：台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」

他也在文中附上影片表示，当时身在台北捷运中山站附近的商场大楼前，「我刚刚在一楼时，突然出现一名持利器的男子闯入一楼，接著就有人群为了躲避这名男子而跑出大楼，我也跟著先离开大楼，而大楼外面有两人被刺伤，其中一人骑著机车倒地。」

他接著上气不接下地说，「当时只有我在附近，而我当时也上前帮忙止血，但对方仍血流不止。我手上也沾著血迹…恐怕伤者已经失去意识」。

相关新闻：台北随机伤人案｜张文丢烟雾弹斩死3人 5人仍救治中 警料策划逾半年

他也在影片中推测，「可能发生像是恐怖攻击的事件」。

从木下发布的影片能看到，他当时站在捷运中山站出口旁的诚品南西店前，而且有员警、消防人员与其他急救人员抵达店外一楼。而影片也录到像是救护车与警车鸣笛的声音。

他也在影片中哽咽地表示，「当时他没有任何急救工具，只能徒手帮伤者止血，但对方血流个不停，令他非常心痛」。

木下曾长年担任日本电视台（Nippon TV）社会线记者，目前是作家。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
15小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
17小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
18小时前
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
14小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
6小时前
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
5小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
2025-12-20 11:00 HKT
法医分析张文随机斩人案。
台北随机伤人案｜法医分析：张文刀刀致命「手法专业」 堕楼非畏罪
两岸热话
12小时前