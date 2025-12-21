台北随机伤人案｜有伤者为HIV感染者 出手救人日本作家接受预防性投药

周五（19日）晚上，台北发生恐怖无差别伤人案。男子张文先在街头投掷烟雾弹，再于街头乱斩人，目前至少至3死十多人受伤。日本作家木下黄太表示，经过台北捷运中山站附近时，正好遇到震惊的伤人案。他在自己录制的影片中表示，看到有骑士被砍伤而倒地流血，上前帮忙伤者止血。

1名伤者为HIV感染者

事发后，台湾卫福部部长石崇良表示，随机斩人案中，发现1名伤者为HIV感染者，令疑凶之后斩伤的民众，或受现场喷洒血液污染的人，可能有交叉感染风险。木下黄太表示，《TVBS》访问时表示，救援过程中他手部原本的结痂脱落，造成伤口直接接触到患者血液，目前心态平稳，仅表示「接触血液就有可能感染」是客观事实，自己会冷静面对。

木下黄太表示，自己已按台湾相关单位指示，前往指定医院完成预防性服药、预防接种以及血液检查。由于目前尚未得知检验结果，返国后仍将再进行一次血液检查，并透过社群平台向外界表示，「非常感谢大家的关心与担忧」。

暂未知验血结果

木下昨晚7时40分在社群平台X发文，「在台北遇到恐怖攻击，感到无力…」。

他也在文中附上影片表示，当时身在台北捷运中山站附近的商场大楼前，「我刚刚在一楼时，突然出现一名持利器的男子闯入一楼，接著就有人群为了躲避这名男子而跑出大楼，我也跟著先离开大楼，而大楼外面有两人被刺伤，其中一人骑著机车倒地。」

他接著上气不接下地说，「当时只有我在附近，而我当时也上前帮忙止血，但对方仍血流不止。我手上也沾著血迹…恐怕伤者已经失去意识」。

他也在影片中推测，「可能发生像是恐怖攻击的事件」。

从木下发布的影片能看到，他当时站在捷运中山站出口旁的诚品南西店前，而且有员警、消防人员与其他急救人员抵达店外一楼。而影片也录到像是救护车与警车鸣笛的声音。

他也在影片中哽咽地表示，「当时他没有任何急救工具，只能徒手帮伤者止血，但对方血流个不停，令他非常心痛」。

木下曾长年担任日本电视台（Nippon TV）社会线记者，目前是作家。