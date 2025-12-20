台北随机伤人案｜57岁保安勇挡杀人犯张文身亡 北捷将发逾123万补偿金

台北市昨（19日）晚发生随机杀人事件，27岁疑凶张文先是戴著面罩，在北捷台北车站M7出口丢置烟雾弹，随即逃往中山商圈，持续丢烟雾弹、挥舞长刀随机攻击路人，并闯入诚品南西店，最终在警方围捕下堕楼身亡，酿成4人死亡（包括张文）、11人受伤。其中一名57岁余姓男子见义勇为，在北车试图制止张文恶行，反遭刺重伤，送院后不幸罹难。

北捷将发123万多元赔偿金

综合台媒报道，针对北捷的余姓亡者，台北市长蒋万安探望家属时说，北捷确定会透过保险给付500万（台币，约港币123万多元）补偿金。此外，根据台北市政府「台北市民协助警察逮补嫌犯补偿自治条例」，符合自治条例的规定，会从宽、从优给予抚恤及后续补偿。

相关新闻：台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人

相关新闻：台北随机伤人案｜网上现恐吓帖文 自称疑犯张文「兄弟」 扬言下目标袭高雄车站

民众献花悼念

余妻提到丈夫平日是一位仗义执言、富有正义感的人。如今，却不幸遇难，令人心痛。

今（20）日有不少民众到车站献花，一位署名某应届学测生的学生手写一封信，内文写道：「余先生，感谢你的见义勇为，昨天你的英勇事迹已经被全台人民所见」、「本人特地绕路前来哀悼，为你至上最高的敬意，喝口茶，休息一下吧！英雄辛苦了！R.I.P」。

相关新闻：台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家

据悉，余姓死者是保安员。台大医院创伤医学部主任吴毅晖表示，伤者到院时，肩部有约1-2厘米的伤口，初步判断左肺受损，紧急开胸手术确认左侧上下肺叶皆有损伤出血，且从左后纵膈腔穿刺进入左心房，约5厘米「尖锐物刺伤」，不像是炸弹伤，致命原因为出血性休克。