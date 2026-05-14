特朗普访华︱今与习近平进行双边会谈 晚上出席国宴︱持续更新

美国总统特朗普将于周三（13日）晚抵达北京，相隔9年再次访问中国。他将于14日早上，与国家主席习近平举行双边会谈，同日晚上出席国宴。彭博社有记者引述白宫的行程表，特朗普将在周五再与习近平茶叙。星岛头条网将进行即时、全面的现场直播及报道。

5月14日

06:30

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表示，美方将尝试说服中国在伊朗问题上扮演更「积极角色」，协助缓和波斯湾局势，并希望北京本周稍后能在联合国就相关问题采取行动。

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5月13日

22：10

特朗普团队抵达下榻酒店

特朗普的车队已抵达位于北京东三环的四季酒店下榻，现场围观民众数百人，车队极为壮盛，通行时长约六分钟。酒店外围的保安明显加强，有警车和警员驻守。

特朗普抵京 国家副主席韩正接机

20：10

美国总统特朗普（Donald Trump）搭乘空军一号抵达北京首都国际机场。中国国家副主席韩正、中国驻美大使谢锋、中国外交部副部长马朝旭，以及美国驻中国大使庞德伟等人迎接。

特朗普与国家副主席韩正、中国驻美大使谢锋等官员短暂交谈后，有小朋友向特朗普送上花束。中方的欢迎队伍挥动中美两国国旗，并高叫「热烈欢迎」。特朗普其后登上专车，前往入住的酒店。

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19：45

特朗普专机抵达北京

5月13日晚，美国总统特朗普乘专机抵达北京。

应国家主席习近平邀请，美国总统特朗普于5月13日至15日对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。

16：25

特朗普乘坐空军一号到中国访问，期间他在社交媒体发文写道：「很荣幸与众多杰出人士一同前往伟大的中国，希望助力中国高水平发展。」



16：10

北京今日全面提升全城保安规格，为特朗普（Donald Trump）访华行程做好最后筹备。《星岛》记者探访盛传特朗普下榻的北京四季酒店，现场出入口已封闭围挡、禁止外人进入，路边停放多辆公安及特警车辆，酒店门前与马路对面均聚集警察值守。

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16：00

中国外交部发言人郭嘉昆今天在例行记者会表示，中方欢迎特朗普总统对中国进行国事访问，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。访问期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。中方愿同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。

14：11

白宫通讯联络办公室主任张振熙（Steven Cheung）今早在社交平台X发帖，相片显示鲁比奥在空军一号，当时他穿上委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolas Maduro）被美国抓捕时的同款NIKE运动套装。相片即时引起关注。

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12：05

外界关注，今次两国元首会晤对中美关系未来的发展。《人民日报》今日发表「中美关系回不到过去，但有一个更好的未来」的文章。

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11：30

北京中轴线遗产保护中心官方微信公众号13日公布，为配合重要活动，正阳门箭楼将于14日全天闭馆。已预约观众可获退票。

正阳门位于天安门广场南端，由纵置的城楼与箭楼两座高大建筑构成，建于明英宗正统四年（1439年），能俯瞰天安门广场全景，是拍照打卡的最佳角度之一。



10：05

美国总统特朗普（Donald Trump）周二（12日）启程前往中国前表示，和习近平将有很好的会面，双方都期待，还称「许多好事即将发生」。

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10：00

早前有指，辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋未获邀，但路透社最新消息指，黄仁勋在阿拉斯加登上空军一号，随团访华。

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彭博社记者爆特朗普访华行程

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彭博社记者Annmarie Hordern于12日在社群平台发文，分享来自白宫的特朗普访华行程表：

13日（周三） 特朗普抵达北京

14日（周四）

上午10:00 特朗普与习近平主席会面

上午10:15 特朗普与习近平主席举行双边会晤

下午6:00 特朗普出席国宴



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15日（周五）

上午11:30 特朗普与习近平合影

上午11:40 特朗普与习近平共进「双边茶会」

中午12:15 双边午餐

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