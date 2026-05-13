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习特会︱特朗普今夜抵京明开元首峰会 周五再与习近平茶叙︱不断更新

大国外交
更新时间：00:05 2026-05-13 HKT
发布时间：00:05 2026-05-13 HKT

美国总统特朗普将于今日（13日）晚抵达北京，相隔9年再次访问中国。他将于14日早上，与国家主席习近平举行双边会谈，同日晚上出席国宴。彭博社有记者引述白宫的行程表，特朗普将在周五再与习近平茶叙。

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彭博社记者Annmarie Hordern于12日在社群平台发文，分享来自白宫的特朗普访华行程表：

13日（周三） 特朗普抵达北京

14日（周四）上午10:00     特朗普与习近平主席会面

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上午10:15      特朗普与习近平主席举行双边会晤

下午6:00       特朗普出席国宴

15日（周五）上午11:30      特朗普与习近平合影

相关新闻：习特会 | 黄仁勋未列访华CEO名单 辉达争取中国AI晶片市场或添变数

上午11:40      特朗普与习近平共进「双边茶会」

中午12:15      双边午餐

 

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