习特会︱特朗普今夜抵京明开元首峰会 周五再与习近平茶叙︱不断更新

美国总统特朗普将于今日（13日）晚抵达北京，相隔9年再次访问中国。他将于14日早上，与国家主席习近平举行双边会谈，同日晚上出席国宴。彭博社有记者引述白宫的行程表，特朗普将在周五再与习近平茶叙。



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彭博社记者Annmarie Hordern于12日在社群平台发文，分享来自白宫的特朗普访华行程表：

13日（周三） 特朗普抵达北京

14日（周四）上午10:00 特朗普与习近平主席会面



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上午10:15 特朗普与习近平主席举行双边会晤

下午6:00 特朗普出席国宴

15日（周五）上午11:30 特朗普与习近平合影



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上午11:40 特朗普与习近平共进「双边茶会」

中午12:15 双边午餐