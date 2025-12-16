中日恶化｜两国代表安理会交锋 傅聪再促高市撤回「台湾有事论」

中日驻联合国代表周一（12月15日）在联合国安理会交锋。中国常驻联合国代表傅聪表示，决不能允许军国主义死灰复燃，并再次敦促日本首相高市早苗撤回「台湾有事论」。日本常驻联合国代表山崎和之则反驳称傅聪的发言没有根据，令人遗憾。

联合国安理会在纽约当地时间周一举行「为和平展现领导力」公开辩论会。傅聪会上指出，今年是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，在国际社会共同回顾历史、谋划未来的时刻，日本首相高市早苗竟逆流而动，声称日本的「存亡危机事态」同台湾有关，暗示并威胁日本会武力介入台湾问题。

日议员披露文件显示，高市早苗「台湾有事」论为脱稿发言。 路透社

傅聪认为，这是对中国内政的粗暴干涉，公然违背日本作为二战战败国对北京及国际社会所做承诺，直接挑战二战胜利成果和战后国际秩序，违反以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，对亚洲乃至世界和平带来严重隐患。

在东京首相官邸外，有民众日前抗议高市涉台言论。

他续指，二战历史殷鉴不远，80年前，日本军国主义也曾以「存亡危机」为由扩军备战，以「自卫」为名对外发动侵略，给中国、亚洲和世界带来深重灾难。80年后的今天，各国决不能允许军国主义死灰复燃、绝不能允许法西斯主义的幽灵复活。中国并再次敦促日本「撤回错误言论，认真反思悔过，不要在错误的道路上越走越远」。

对此，共同社引述日本常驻联合国代表山崎和之反驳，称「这是没有根据的发言，令人遗憾」。