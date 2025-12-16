Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜两国代表安理会交锋 傅聪再促高市撤回「台湾有事论」

大国外交
更新时间：11:20 2025-12-16 HKT
发布时间：11:20 2025-12-16 HKT

中日驻联合国代表周一（12月15日）在联合国安理会交锋。中国常驻联合国代表傅聪表示，决不能允许军国主义死灰复燃，并再次敦促日本首相高市早苗撤回「台湾有事论」。日本常驻联合国代表山崎和之则反驳称傅聪的发言没有根据，令人遗憾。

相关新闻：中日恶化｜国防部斥日方误导国际社会 为复活军国主义幽灵制造借口

联合国安理会在纽约当地时间周一举行「为和平展现领导力」公开辩论会。傅聪会上指出，今年是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，在国际社会共同回顾历史、谋划未来的时刻，日本首相高市早苗竟逆流而动，声称日本的「存亡危机事态」同台湾有关，暗示并威胁日本会武力介入台湾问题。

日议员披露文件显示，高市早苗「台湾有事」论为脱稿发言。 路透社
日议员披露文件显示，高市早苗「台湾有事」论为脱稿发言。 路透社

傅聪认为，这是对中国内政的粗暴干涉，公然违背日本作为二战战败国对北京及国际社会所做承诺，直接挑战二战胜利成果和战后国际秩序，违反以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，对亚洲乃至世界和平带来严重隐患。

相关新闻：中日恶化｜日本自卫队前统合幕僚长岩崎茂遭制裁 中方斥勾连「台独」

在东京首相官邸外，有民众日前抗议高市涉台言论。
在东京首相官邸外，有民众日前抗议高市涉台言论。

他续指，二战历史殷鉴不远，80年前，日本军国主义也曾以「存亡危机」为由扩军备战，以「自卫」为名对外发动侵略，给中国、亚洲和世界带来深重灾难。80年后的今天，各国决不能允许军国主义死灰复燃、绝不能允许法西斯主义的幽灵复活。中国并再次敦促日本「撤回错误言论，认真反思悔过，不要在错误的道路上越走越远」。

对此，共同社引述日本常驻联合国代表山崎和之反驳，称「这是没有根据的发言，令人遗憾」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
16小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
13小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
22小时前
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
14小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
3小时前
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
投资理财
6小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
19小时前
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
18小时前