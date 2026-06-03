Save Lily｜邻居指Danny母怀孕时「好大个肚」会打招呼为人「几好」
更新时间：13:09 2026-06-03 HKT
发布时间：13:09 2026-06-03 HKT
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43岁姓曾男子与39岁姓关女子报称两个月前在家中诞下男婴Danny，惟两人以宗教或私隐为由，拒绝提供DNA样本证明血缘关系，令Danny至今未获发出生证明，成为无身份儿童。两人涉嫌疏忽照顾儿童被警方拘捕，至今日早上继续被扣留调查。
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今(3日)早上《星岛头条网》记者到访曾男位于秀茂坪邨的公屋单位，单位没人应门。邻居表示，以往曾见过关女出入单位，「有同佢打招呼，佢几好㗎。」邻居又称见过怀孕关女，「好大个肚」，曾招呼关女到家中食生果。但近两月已不见曾男及关女，「男有讲过自己有宗教，但唔知咩宗教。」
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