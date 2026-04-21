宏福苑执拾︱第二日宏新阁开放上楼 居民忐忑：想纪录最后一次返屋企 有人取走嫁妆结婚证

大埔宏福苑七幢受灾楼宇的居民，自昨日（20日）起获安排分阶段返回单位执拾个人物品，首三日由宏新阁居民率先上楼，今日（21日）是第二日。有居民对火灾后终可回家显得一脸忐忑，直言：「想纪录低最后一次返屋企嘅回忆。」亦有居民心情沉重，表示取回太太的嫁妆及结婚相等珍贵物品后，「同屋企讲拜拜」。

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今日早上8时许，陆续有宏新阁居民抵达广福社区会堂登记处，以便登记后上楼，部分居民拖箧，亦有人带备红白蓝袋及背囊，准备执拾后带走个人财物。宏新阁中层住户张先生对于灾后近5个月，终于回家，坦言「要啲时间去揾（个人财物），可能都唔记得啲嘢摆喺边度」。

张先生带备了多个红白蓝袋，亦有摄影器材，他说：「想纪录低最后一次返屋企嘅回忆」，又称：「所有嘢都当最后一次做！」至于上楼只限时3小时，他认为并不足够，形容「执屋都执成日啦」，又指自己家中有老人家，惟碍于老人家身体不适，今次未能同行，期望当局可安排居民有更多上楼机会。

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宏新阁11楼居民「强哥」，对可以上楼执拾表示心情沉重，「攞返太太嘅嫁妆、龙凤鈪、首饰、结婚相、戒指；仲有自己有啲玩具，储咗十几年，买唔返𠮶啲」。他又无奈称：「入到单位影相，同屋企讲声拜拜。」

「强哥」提到当日发生火灾后，多得邻居拍门提醒走火警，「救返太太性命」，他不忘向邻居表示感激。他指目前最希望政府安排日后的居所，又指当日后所有安顿过后，他会将早前受到慈善团体等资助，全数余款再捐赠出来，以帮助其他更有需要的市民。

另一名居民谭先生，早前为上楼执拾做好准备，在内地买了外骨骼步行辅助器。今早他配备辅助器到场，以方便自己上楼。现场亦可见，有居民执拾后，自备私家车运走单位内的夹万。

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