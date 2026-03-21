葵涌开5枪│立法会议员陈祖光：凶徒手持利器扑向警员 开枪做法合理

葵涌警员开枪事件，一名男子当街持刀挥舞，更一度从草丛扑向警员，警员连开5枪将其制服。立法会议员(选举委员会)陈祖光指出，疑犯有精神问题，表现凶残，手持利器冲向警员，认为开枪做法合理。

曾担任警察员佐级协会主席的立法会议员陈祖光。资料图片

曾担任警察员佐级协会主席的立法会议员陈祖光解释，警员开枪基于三大原则，保护自己、保护他人，以及拘捕严重罪行的疑犯。他表示，疑犯为精神病患者，手持利器，有凶残性，警员开枪合理。

他说，警员开枪有一定程序，包括事先需要口头警告，因应不同环境使用不同武器，但并非没有弹性，可以因时制宜：「都杀到埋身，仲口头警告，警员可以即时判断可以使用乜嘢程度武力。」

相关新闻：葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力

他又指，一旦要开枪，主要轰向身体最大部分，直至把疑犯制止为止，当疑犯已没反抗，就不能开枪。「如果开第一枪都没有办法制止他，你是可以开第二枪，即是足够的开枪次数，令到凶徒停止才是合理。」

今次已是今年第二宗警员开枪制服疑犯案件，今年1月15日，一名越南裔男子，擅自从屯门市广场一超市小食档取走一把牛肉刀，继而持刀四处徘徊，吓得途人四散走避。大批警员奉召赶至，与疑犯对峙，其间尝试以胡椒喷剂制服他不果，反而让其乘隙逃走，再在商场地下挟持两名人质。

警员眼见形势危急，连开两枪，击中疑犯左胸。疑凶中枪身亡。疑犯有黑帮背景有贩毒等案底，患有情绪病，案发时怀疑身怀毒品。

相关新闻：屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人